化妝品out！用天然食材來改善各種肌膚問題（下）

(台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導)男人不懂女人為何要花一堆錢和時間在「臉蛋」上，其實女人們也很無奈，如果人人肌膚都光澤亮麗、吹彈可破的話，誰不想把時間和錢省下來用在其他更有意義的地方呢？以下為美國皮膚科醫師提出對肌膚有益的天然食材。
前情提要：化妝品out！用天然食材來改善各種肌膚問題（上）
- 乾性肌
有完整的角質層保護，肌膚才能光滑細緻有彈性，角質層內適當的脂質與水分含量、與自然保濕因子的成分則是維持角質層功能健康的要件。角質層中的脂質成分如神經醯胺、膽固醇及脂肪酸，若缺少這些元素會影響肌膚鎖水能力。
多攝取不飽和脂肪酸食物來增加體內好的脂肪，以穩固肌膚內脂質成分：豆類、海藻、雞蛋、酪梨、花生和堅果類。非素食者可以多吃：鮪魚、鮭魚、鯖魚和鱒魚。
- 皺紋
酒精會使肌膚缺水，進而產生紋路；而糖類會使肌膚老化。十多年前美國研究學者發現，多食用抗氧化劑的食物可以維持肌膚年輕，例如每天都吃含有大豆的食物，可以延緩肌膚老化、減少眼周細紋。
另外，有學者發現，比起其他國家，瑞典人的皺紋普遍較少，原因可能是飲食習慣；瑞典人喜愛吃大量的葉菜類，例如：波菜、芹菜、蘆筍、茄子、大蒜和洋蔥；而且他們很少吃紅肉、糖、黃油、人造奶油、牛奶和乳製品。
- 黑眼圈
睡眠不足不是黑眼圈的唯一成因，可能因體內的一些小毛病而引起，例如過敏、食物不耐症等，造成皮膚長期處在發炎狀態，以及眼周出現暗沉情況。
要解決食物不耐症問題，可經由皮膚、血液測試；最常見的食物不耐症為乳糖，這類的人要避免食用可能含有乳製品的食物：餅乾、麵包、洋芋片、即溶咖啡等。
如果測驗結果顯示你沒有食物過敏的情況，那可能代表著你肌膚缺水，多喝水、少喝咖啡可以改善此情況。
另外，多吃含血紅鐵的食物以增加血紅蛋白水平：紅肉、鮪魚、蛋黃和蕎麥。