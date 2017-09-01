化妝品out！用天然食材來改善各種肌膚問題（上）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）俗話說：「女人的錢最好騙」。女人每個月單在保養品和化妝品上的開銷就令人咋舌，出門又要花至少一鐘頭在臉上塗塗抹抹，女人這麼「辛苦」的目的不外乎希望臉上無瑕疵、光鮮亮麗的走出門。美國多位皮膚科醫師曾表示，其實只要改變飲食習慣，人人都可以擺脫臉上皺紋、斑點、痤瘡、暗沉或是皮膚乾燥的情形，不需再倚賴昂貴的化妝品。

斑點、色素沉澱

皮膚會產生斑點、暗沉的情形多是因為體內缺少維生素，特別是B12，其主要只存在動物性食物上，蛋奶素者可從雞蛋、牛奶和奶製品上攝取足夠的B12。

除此之外，也可多攝取富含維他命C和E等抗氧化的食物，例如鞣花酸和葡萄籽萃取物來幫你消除斑點，柑橘、草莓、奇異果、番茄和石榴都富含這些營養素。

曬太陽也會使臉上斑點變明顯，未免肌膚受到紫外線的傷害，愛曬太陽的你要多攝取富含抗氧化劑的食物：莓果、葡萄柚、鳳梨、球芽甘藍、李子、甘藍菜（高麗菜、卷心菜）、辣椒、菠菜和蕎麥。

油性肌

適當的油脂分泌可以為肌膚保留水分，避免產生乾燥情形，但過多的情況下，可能造成滿臉油光的尷尬情形，而高糖分的食物會使臉上皮脂腺分泌更旺盛，例如：白麵包、馬鈴薯和小麥製成的麵食類。

控油的化妝品或保養品只能治標不治本，維生素Ａ可有效控制皮脂分泌：芒果、紅蘿蔔、蛋黃、杏仁、菠菜和地瓜。

粉刺、痘痘肌

皮脂腺分泌過多易阻塞毛孔，造成粉刺和痘痘情形，因此也要避免食用高糖分食物。而不飽和脂肪酸食物可以降低體內發炎指數，例如：水果、蔬菜、堅果、核桃、亞麻籽、亞麻子籽、海帶和海鮮。

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