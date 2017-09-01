期交所舉辦「2017全球期股匯勝券在握－從期貨夜盤交易掌握投資趨勢」理財講座台北場，共吸引逾400位投資人參加

易下，8月份夜盤占日盤交易量比重已攀升至近12%。鑑於夜盤交易之重要性及參考性與日俱增，為使交易人提前掌握第四季投資機會，臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)與非凡電視台，於9月1日(周五)假台北福華文教會館共同舉辦「2017全球期股匯勝券在握－從期貨夜盤交易掌握投資趨勢理財講座」，吸引逾400位交易人熱烈參與。

本場講座由非凡新聞台錢線百分百主持人胡睿涵擔綱主持，元大投信總經理劉宗聖及元大期貨顧問事業部協理張林忠等財經專家主講，為使參與講座的民眾能進一步了解期貨夜盤交易下單實務，期交所及期貨公會亦特別安排14家期貨商現場設攤，即時提供相關諮詢服務。

主持人胡睿涵表示，期貨夜盤交易之所以重要，是因為交易人關心國際盤的變化，而期貨夜盤交易時間自下午3時至隔日凌晨5點，交易人在台股收盤後，即可運用期貨夜盤來規避風險。張林忠則就交易實務面提出如美國公布非農數據時之夜盤操作策略、價差或跨市場交易，及觀察外資籌碼變化之進場策略等。另就全球主要股市變化方面，劉宗聖特別剖析美國、印度、日本、中國等國經濟數據及總經展望，預期未來一年經濟仍可穩健成長，惟需留意美國縮表政策動向及景氣變化。

根據期交所統計，8月份因國內外突發事件較多，加以全球主要股市已來到高檔，遇特殊事件發生時股市震盪趨大，致該月份中有三個交易日夜盤占日盤比重突破2成，總計8月份日均量達12萬餘口，較夜盤上線首月(5月)的3.7萬餘口，成長2.2倍；夜盤占日盤交易量比重，亦由首月的5.2%提升到8月的近12%。此外，參與夜盤交易的自然人交易比重接近7成，較日盤自然人交易比重占5成高出許多，顯示自然人對夜盤有明顯的交易需求。

在夜盤的交易策略方面，以8月10日為例，當天美股道瓊工業指數自開盤後一路走低，收盤下跌204點，如果交易人當天在臺股持有現貨、期貨及選擇權多方部位，但是擔心隔日臺股開盤會受到影響價格下跌，此時即可透過期交所夜盤交易賣出期貨或建立選擇權空方部位，及時規避風險，亦因如此，當天夜盤交易量即逾22萬口，創下上線以來新高量；另8月24日美股當日振幅逾百點，夜盤交易量達20萬口，其占比亦攀升至24%，創下新高，顯示夜盤可充分提供交易人完善的避險及交易管道。