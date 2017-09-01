桃園龍潭「送聖蹟」 敬字惜紙客家美德傳承

（台灣英文新聞／李佳 桃園綜合報導）你知道「送聖蹟」嗎 ? 為了祭祀古聖賢人，每年八九月為了展現客家人「敬字惜紙」的精神，在桃園龍潭通常會舉辦一系列「送聖蹟活動」，邀請民眾共襄盛舉，傳承客家文化。

聖蹟亭又稱惜字亭，外型像是燒金紙的金爐，但別搞錯囉 ! 聖蹟亭僅用來焚化寫文字的殘書或廢紙，由於在傳統的社會，識字的人不多，再加上當時書籍取得不易，使得讀書人就更加珍惜這些有文字的書籍或是紙張，聖蹟亭多出現在寺廟、庄頭、或書院週遭。

你知道嗎?目前根據調查，台灣各地現存敬字亭約110座，但僅有龍潭、美濃舉行送聖蹟儀式，每年農曆正月初九天公生訂為「聖蹟日」，也是美濃舉辦送聖蹟的日子，八九月則是龍潭舉辦。清光緒元年設立的龍潭聖蹟亭，是全國最大且規模最完整的，近年來還被大陸選為鑄造台灣紀念套幣的4大古蹟呢! 而這種惜字風氣在台灣客家聚落特別明顯，除了表現客家族群勤儉打拼的精神，也因為客家人相當尊敬讀書人，連帶愛惜讀書人的文章，所以相當珍惜，桃園龍潭是客家人居多的地方，聖蹟亭在此，也更可以感受到客家人敬字惜紙的精神以及客家庄的重要象徵。

「2017桃園送聖蹟」，今年更是有許多精采的活動，像是送聖蹟儀式、聖蹟亭巡禮等，民眾不僅可以體驗參加，認識敬字惜紙的精神，也透過這文化巡禮，讓更多人知道「惜物」的重要性及重視客家祭典與文化的傳承，歡迎有興趣的民眾報名參加 !

https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/news/1659 (聖蹟巡禮報名網址)

送聖蹟相關影片影片出自於 : 邱木泉攝影