不讓陸客來 中國人美簽遭拒比例升高

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）川普上任後，移民政策明顯收緊，中國國際航空近日也指出，在川普上任後，中國籍旅客赴美簽證遭拒的比例明顯升高。

大規模陸客旅遊團對許多地區都是重要的觀光收入，中國航空北美地區總經理池志航（Zhihang Chi）表示，儘管美國當局並未公布中國旅客簽證遭拒的數字，但他粗估，近期內有將近百分之十五至十六的中國旅客遭到拒絕入境，前總統歐巴馬任期的比例約為百分之十。

池經理告訴美國媒體《Skift》：「中國航空是營利事業，航班的班次必須符合供需原則，若這類簽證被拒的現象持續或是惡化，我們將採取行動。」他表示，由於國航尚未確認這些簽證遭拒的中國旅客是否僅為「個案」，目前國航尚未提出任何正式的抗議，但旅客的下降同時代表航班必須減少，對於航空公司的收益相當不樂觀。

由於簽證受阻問題，越來越多中國旅客選擇付歐洲旅遊，池經理說，「中國旅客赴美受阻，只好到其他地方旅遊。」

三月份時，夏威夷媒體《檀香山星廣報》報導，一個六千多人的直銷公司團體原本想去夏威夷召開大會，沒想到有多達2千人申辦美簽被拒，而無法參加事先報名的團體旅遊，

夏威夷旅遊局中國區總監何莉玲表示，一般來說，中國的大型旅遊團赴美，總有少數人會拿不到美簽，但通常比例僅佔10%至15%，這次多達3分之1，比例明顯偏高。

不少美國城市皆希望吸引更多中國大陸遊客團，長期以來不斷和美國旅遊推展協會(U.S. Travel Association)溝通，希望能推動簽證申請流程的簡化及改善，推動更多與中國的直飛航班，以吸引更多中國民眾到訪。

然而，若中國籍旅客赴美簽證持續遭拒，對美國本土的觀光收益勢必產生一定的影響。