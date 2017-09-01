「勇愛無懼」籃球公益活動今登場

富邦慈善基金會與富邦勇士隊球星聯手做公益，今（1）日在高雄市茂林國小舉辦「勇愛無懼」籃球公益活動，由總教練許晉哲領軍南下到高雄，其中，助理教練吳永仁與球員高健益都是高雄人，為回饋鄉里與富邦勇士隊一起到高雄，與來自茂林國小、多納國小和茂林國中等三所學校的孩子們分享打籃球的技巧，並一同贈送這三所學校每校籃球車及富邦勇士隊的紀念籃球，同時，球星們還帶了孩子最愛的冰淇淋到現場，親手為他們製作冰淇淋點心，陪孩子們度過愉快的一天。

富邦愛心志工社高雄人壽支社社長廖定中副總致詞時表示：富邦慈善基金會關注偏鄉教育，從2015年開始舉辦公益籃球營，今天除了來到高雄舉辦公益籃球營之外，基金會的『用愛心做朋友』活動，長期資助弱勢孩子順利就學，累計已經幫助20萬名偏鄉孩子安心上學並鼓勵他們多元發展，相信『勇敢築夢、心中有愛，就能無所畏懼』，也祝福孩子們平安快樂成長。

富邦勇士隊總教練許晉哲說，這次12位球星特別從台北來到高雄茂林國小，在校園中播下快樂的籃球種子，他希望小朋友們未來能夠成為勇士隊的一員，或是成為勇士隊的球迷。

高雄茂林區公所關正源秘書致詞時表示，在偏鄉有很多孩子喜歡打球，但是缺乏教練，今天富邦勇士隊能夠從台北來到學校，孩子們期待已久，大家都非常開心。

富邦慈善基金會與勇士隊除了致贈勇士隊紀念籃球給茂林國小和一同參與活動的茂林國中、多納國小，富邦慈善基金會執行長蔡明純再加碼每校一台球車，期許孩子飲水思源，未來也能做一個散播希望的人。