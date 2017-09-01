車鑰匙結合錢包 電子支付新工具

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）開車出門的時候忘記帶錢包嗎？不需要擔心，有了巴克萊信用卡公司(BarclayCard)的全新產品，只要記得帶車鑰匙，就不需要帶錢包。

這是巴克萊銀行推出用車鑰匙進行電子支付的全新方式。隨著「碰觸付款」(Tap-and-Go)的功能變得越來越普遍，未來信用卡可能會失去他們在社會上的地位，如巴克萊推出的新服務，儘管現階段只被運用在雪鐵龍(Citroen)汽車子公司DS汽車(DS Automobiles)製造的車子上，如果發現好用，其他車商才會跟進。

這個2合1裝置是全新的構想，使用射頻識別(RFID)的技術，利用無線電波識別特定目標並讀寫裝置上的數據，只要建立機械、光學接觸即可連線，有效將感應信用卡的功能融入到車鑰匙裡面。

去(2016)年巴克萊信用卡推出可以直接碰觸付款的手環，不過這實際上已經有點晚了，根據路上隨機的接訪，每10個英國人就有6個每天都使用碰觸付款的服務，在2021年前，這個數字更可能會暴漲317％。

除了這些小配件外，英國人也使用手機進行碰觸付款，根據英國的第三方支付平台Worldpay統計，2017上半年就有高達3.7億英鎊的交易經由碰觸付款達成，比2016年上漲了大約336%，成長超過3倍，可以想見相關的支付方式未來潛力無窮。