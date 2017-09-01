外交部：「最棒的地球公民」就在台灣

(台灣英文新聞 / 政治組報導) 外交部今(1)日表示，為呼應2030年「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals，SDGs）並向世界說明台灣為全球永續發展付出的努力，今日發表最新策製之行銷短片「最棒的地球公民」（Taiwan：A Partner for a Better World），用以表現台灣運用有限資源追求永續發展的多樣面貌。

外交部說，全片以蒙太奇快剪手法，利用串接80個影像畫面的方式呈現我國經濟、社會與環保發展等各領域的成就，並呼籲國際社會重視台灣在全球永續課題所做的貢獻與努力。影片全長2分20秒是為彰顯台灣落實「全球永續發展目標」，片頭以玉山、柴山及忘憂森林等美景為開端，隨後出現全球氣候變遷等影像，以呈現環境因經濟發展而遭破壞的現狀，續以台灣的世界級環保回收技術能量及潛水員回收海底垃圾等畫面呈現台灣致力推動環保工作的成效。另外，還有台北「機車瀑布」影像，對照我國研發無汙染電動車、太陽能及氫能電池等再生能源成就，傳達台灣提出並執行因應全球氣候變遷之對策。

外交部說，片中的水稻耕作、箱網養殖意象傳達台灣致力終結飢餓的努力，並以原住民權利、性別平權、公平正義、優質教育、醫衛發展等意象，展現臺灣社會的進步與多元。影片中以3D列印之義肢，象徵台灣致力創造健全生活品質及充滿創新的能量；風中的少女則代表了土水火風四大元素的平衡；而孕婦及大翅鯨母子意象則傳達台灣在全球永續發展中注入生生不息的力量。

外交部說明，片尾以「臺灣—更美好世界的夥伴」（Taiwan：A Partner for a Better World）做為總結，納入一對鯨魚母子親密互動畫面，配上模擬鯨魚在靛藍海洋中低吟歌唱樂聲，除了為曾現蹤東海岸的大翅鯨母子喝采，也藉此展現台灣海洋生態保育有成，為全球永續發展注入充沛的動能，出現在我國東海岸的大翅鯨，已然成為台灣致力全球永續發展的最佳表徵。