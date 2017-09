國美館「視覺藝術導覽口述影像」國際論壇及工作坊

國立臺灣美術館根植於長期推行視障服務的實務經驗,及與國內口述影像學界及業界的合作了解,106年9月7日(四)邀請美國口述影像專家希莉亞.休斯(Celia M. Hughes),與國內淡江大學大眾傳播學系教授趙雅麗博士、中華民國口述影像協會資深規畫師趙又慈,進行對藝文機構各種不同口述影像應用面向舉辦「口述影像面面觀國際論壇」;並特別針對「視覺藝術」邀請希莉亞.休斯於106年9月8日(五)至10日(日)帶領接連三天的「視覺藝術導覽口述影像志工培訓工作坊」,希望讓臺灣博物館界對口述影像服務的應用層面有更全面的認識與瞭解。

本次活動為推展文化部「身心障礙者及高齡人口文化近用計畫」,開展口述影像國際交流合作,特別邀請希莉亞.休斯來台。她畢業於紐約普拉茨堡州立學院語言病理學士、德州大學奧斯汀分校公共事務學院碩士,現為「美國德州VSA藝術無障礙組織」(VSA Texas, The State Organization on Arts and Disability)執行長及「口述影像聯盟」(Audio Description Coalition)創辦人,多次負責籌辦全美「藝術無障礙領袖交流」(Leadership Exchange in Arts and Disability)年度研討會,2000年起廣受各國邀請協助培訓超過350名口述影像人員。