順利救援颶風災情  德州醫療體系如何成為大功臣

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）颶風哈維造成美國德州重大災情，統計至今已有47人死亡，估計經濟損失數十億美元，五萬棟房屋倒塌毀損。但德州的醫療和救援體系卻在這場災難中發揮適當效益，而這是過去七年來不停演練與合作的結果。

美媒Quartz報導，慶幸的是，該區的醫療院所和設施早已提早因應，將病患遷移到安全地點。直到上(8)月31日止，災情較嚴重的德州南方地區25家醫療院所已經關閉或疏散，總計疏散1,500名病患，而這疏散病患的決定也非草率做成。

此外，另外還有140項緊急醫療措施做為輔佐，包括一整個療養院提供災民受困水災時的庇護所。

但也有處置不當的消息。根據德州東南地區諮詢委員會(SETRAC)的主任Darrell Pile指出，在德州東南方地區約有120家醫療院並未做出緊急處置；而在上述25家有疏散病患的醫院中，也並非所有原先接獲通知的病患都有如期疏散。

根據《CNN》報導，約1,000名病患被轉送至其他醫院，經醫師評估部分病患所獲得的治療較事前評估的更為安全，而部分住在淹水的療養院裡的病患也已被移置安全的醫院。

在歷年的颶風天災中，各地醫療院所其實鮮少做出如這次順暢的應對。美國衛生及公共服務部一份研究顯示，在2012年超級颶風桑迪侵襲美國東岸時，89%美東地區的醫院在當時都受到強烈挑戰，包括基礎設備故障、跳電、物資不足等。

更早在2005年卡崔娜颱風侵襲路易斯安那州時，幾乎癱瘓了整個紐奧良地區的醫療設備，當時10家醫療院所不僅疏散病患、還疏散了上千位把醫院當成庇護所的民眾，當時還報導有場手術緊急在手電筒照明下完成。

但這類傷痛從未在德州發生，直到這次哈維颶風，德州的地區醫院主任官員Kimberly Megow表示，「我們早就準備好了。」

Megow的醫院在這次天災中被襲擊，但仍營業並持續治療著病患，主因就是醫院的支援電力和照明在原先電力損毀後立刻啟動，「醫院是社區病患最後的避難所，我們是一個安全網，我們也一直都準備好，不能關閉。」

Pile有自信的表示，「我們大部分的醫院都有備案」，「預計90%至100%的醫院在一兩週之內就能恢復正常運作。」

德州東南地區的道路原先就因高速公路的規畫被切割成五塊區域，每塊區域都有獨立的消防隊、醫院、警察局和第一線緊急救援體系，過去每兩個月這些救援單位就會碰面討論近來發生的重大案件或災難，商討如何應對並交流意見；每三個月則會有更高規模的會議。

這些定期會議確保每支團隊都掌握彼此優劣勢，並建立信任，更有助於往後的合作，Pile表示，「他們都對彼此非常熟悉」；而個人情感交流也讓不同救援單位之間的感情更加流暢。

Pile也指出，在其他地區，不同單位之間難免會對向外尋求協助感到遲疑，但在德州卻不會，對他們來說，最大目的就是要使所有有需求的人盡速得到幫助。

雖然在颶風侵襲期間還要提供病患同等的醫療服務不是件容易的事，而且一般居民在洪災期間遭到爛泥或蚊蟲咬傷所帶來的病情，更是醫院不可忽視的後續影響，但德州醫療體系仍持續努力著。

8月31日SETRAC才剛開完會確認每家醫院都有足夠物資，並蒐集災情和資訊後，評估下一階段最大的問題將會是救難人員的補助和救濟，那些在天災期間不眠不休工作的救難與醫療人員，被迫與家人分開多日，急需好好休息。

Pile再次感謝各區救援單位與體系在過去七年來建立的合作與默契，「我說不上來這些救援單位彼此間的重要性有多大，他們在事前就清楚了解彼此的優缺點，並能建立起良好緊密的互動，在災難發生時發揮最大效益。」