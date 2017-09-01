最靠近地球超大隕石到來 NASA：不是世界末日

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）一顆巨大的隕石正朝地球飛來，不過不需要擔心，這並不是麥可貝的《世界末日》(Armageddon)，因為它並不會直接砸向地球。

美國太空總署(NASA)指出，這顆命名為「佛羅倫斯」(Florence)的隕石最寬處寬達3英里，會在美東時間1日早上8點左右離地球最近，大約為440萬英里，不過雖然這個距離聽起來滿遠的，在太空中卻顯得很近，以前雖然有其他小行星離地球更近過，卻鮮少達到這個規模的大小。

NASA近地天體研究中心(NASA's Center for Near-Earth Object Studies)的負責人Paul Chodas表示，這是NASA開始觀察近地天體(NEO)以來，經過地球附近最大顆的天體，他並告訴CNN，這顆星體就算要威脅地球，也是很久很久以後的事了，地球在幾世紀、幾千年內，都會是安全的。

不過科學家並沒有因此放鬆戒備，根據研究，任何直徑超過半英里(大約是1到2公里)的星體撞擊地球，都會對全球造成極大的影響，再加上比起追著隕石跑，自己送上門來的東西科學家怎麼會不好好把握？他們會把握這個機會研究佛羅倫斯。

NASA位於加州的金石太陽系雷達(Goldstone Solar System Radar)和波多黎各的阿雷西博天文台(Arecibo Observatory)都會拍下佛羅倫斯的雷達圖，藉此研究隕石的組成、形狀、表層結構等特性，如果有機會的話，也可以觀察看看這顆星體有沒有衛星。

除了專業儀器外，事實上民眾也可以藉由小望遠鏡看到佛羅倫斯，如果你不巧沒有望遠鏡，你也可以上去〈虛擬望遠鏡計畫〉(The Virtual Telescope Project)的網站，來追蹤這顆外星石頭。