東芝半導體買家談判  與鴻海、威騰仍交涉中

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）東芝昨(31)天表示，因東芝與 WD之間對於未來TMC的營運參與度一事談不攏，加上日美韓聯盟和鴻海都提出新提案，因此原先計劃在董事會上授予WD獨佔交涉權的議案恐會被暫緩，目前東芝正在與三方陣營洽談中。

《彭博》資訊報導，東芝(Toshiba)半導體事業子公司「東芝記憶體(TMC)」出售案的三方陣營分別為鴻海、威騰(WD)，以及由美國貝恩資本(Bain Capital LLC)和日本產業革新機構(INCJ)組成的美日韓聯盟。

東芝聲明表示，雖然「已盡最大努力和其中一方陣營達成共同滿意的最終協議」，但董事會仍無法抉擇出最後買主。

原本東芝經營團隊擬在昨日董事會上通過威騰的獨占交涉權，但因為雙方對部分條件無法達成共識，董事會並未通過。

另一方面，美國投資基金貝恩資本領軍的日美韓聯盟在30日晚間向東芝提出了新方案，邀請蘋果(Apple)加入，收購額維持原來的2億日圓，承諾日本勢力保有過半股權。

據傳鴻海也向東芝提出了新的收購方案，董事長郭台銘則曾表示願意出價到3兆日圓，據悉更計劃攜手軟銀、Google收購TMC。

東芝社長綱川智30日拜會主要債權銀行，仍視威騰陣營為其記憶體晶片部門「最強潛在買家」，儘管「敲定細節還需要時間」。威騰陣營成員還包括美國私募基金KKR、日本官民基金INCJ以及DBJ。

東芝必須在明(2018)年3月前籌到足夠資金，以避免股票遭下市。由於完成交易前還需通過監查機關許可，任何拖延都有可能錯失最後期限。