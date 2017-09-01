〈時評〉核二輻射警報大作 林全院長是烏鴉嘴

8月28日《自由時報》專訪行政院長林全指出，啟動核二廠2號機是政府最後的手段，如果有可預見用電缺口的話。當然林全院長也加了三大條件，才會評估是否重啟核一、核二機組。包括安全無虞、全民有共識、窮盡一切的方法。而林全院長此話一出，我們馬上看到許許多多核電幫都跳出來，開始肯定林全院長以及蔡英文政府啟動核電髮夾彎政策。包括：一、為何不給人民乾淨便宜的電。二、政隨民之所欲別叫神主牌綁死。三、歡迎蔡政府能源政策髮夾彎，等等文章。

隔了兩天，8月30日 我們看到核二廠的輻射警報器響47分鐘而台電未通報，新北市政府大怒的新聞。一看裡面，竟然是組員執行定期取樣，在1號機的爐心取水檢驗時爐水滴落在地面，而觸動了警報器作響。雖然沒有真正的輻射外洩，但是輻射警鈴響了。是的，核電廠就是有這樣的狀況，只要偵測到些微的輻射警報器就響，而類似事件已發生過多次。那核二廠的2號機已經停機了472天，可以就這樣簡單的開機嗎？難道沒有任何危險嗎？這是大家一直質疑的。例如蔡雅瀅律師就提出這樣的質疑，蔡律師的文章刊登在8月31日《自由時報》「林全也該『死了這條心』」。

好，我們來看一下目前爭議的核心問題。真正的核心問題是，核電幫認為目前政府規劃的綠電政策不能在2025年達到20%。 而且另外一個讓大家的擔心是，在這期間天然氣要升到50%，這可能嗎？安全嗎？減碳的壓力承受得住嗎？還有PM2.5空氣污染問題等等。我對海上風機及20GW的太陽光電達到的可能性是有些懷疑，為了補救政府目前綠能供電可能不足，我過去一直在提出另外一個觀念，就是將核二廠、核四廠快速改裝成地熱電廠。

最近又看到「中油藏電」的新聞，中油公司在高雄後勁五輕廠區裡面有二十萬千瓦(200MW)的發電機組未用到。那麼，一個可行的方式，就是經濟部指示中油在五輕廠區將目前的200MW燃油發電機組，變成地熱電廠，只要中油的挖井隊使用去年購買可以挖6,000公尺以上最新挖井機具，在五輕廠區挖10口深井。深度可能需要達7,000公尺，使井底溫度達260℃，那麼井水上來到井口的溫度應該會有240℃左右。其實即使井口溫度沒有達到原先燃油電廠的溫度，只要用現有的油槽以及現有的鍋爐再使用一點油料，加一點熱，就可以輕易的來推動這個100MW的發電機組了。

在經過這樣的一個燃油轉地熱的考驗之後，我們就可以很有信心核二廠以及核四廠都可以快速轉變成地熱電廠。因為，所需要的挖井及取熱技術是一樣，而且核二廠位在大屯火山岩漿庫的正上方，只要挖大約5,000至6,000公尺，井底就會有320℃左右，另核四廠距離龜山島只有20公里，只要龜山島挖定向井，有可能取得比在五輕地區更好的熱源。因為這些地方的地溫梯度，都是高達每百公尺6℃左右，而在五輕地區的地溫梯度可能是每百公尺3.5℃。因此，啟動五輕變成地熱電廠的計畫，是目前經濟部能夠快速證明台灣2025年時有可能達到20%再生能源的一個方式。希望經濟部沈榮津部長，儘快下令給中油楊偉甫董事長，來完成這樣的一個關鍵性的任務。