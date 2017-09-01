向聯合國發聲 李大維、李應元聯手溫和出擊

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 第72屆聯合國大會將在本(9)月19日至25日舉行總辯論，知情官員表示，台灣今(2017)年仍會展開柔性且溫和的方式向聯合國表達我國訴求。他透露，外交部長李大維會寫一篇專文上刊到世界各國媒體，環保署長李應元也會遠赴美國紐約發表我國「志願國家檢視」(Voluntary National Review)報告，要透過書面且溫和的方式替2,300萬人民發聲。

李大維的專文題目是《Taiwan, a Valuable Partner for SDGs ─ true Universality》，闡述這次推案訴求的三大要點，其一是呼籲聯合國及其會員國正視台灣被排除在聯合國體系之外的不合理情形，其二是傳達2,300萬台灣民眾遭受不公平待遇的心聲，最後是展現台灣願積極參與落實永續發展的意願與能力。

知情官員表示，自2015年聯合國舉辦了永續發展高峰會後，訂定了聯合國永續發展目標(SDGs)，本次總辯論期間將由環保署長李應元首次發表國家「自願性檢視」報告，透過這份報告書及宣傳影片要讓國際看到台灣的作為與貢獻。只是礙於國際情勢與中共十九大召開在即，為了讓聯合國官員與國際社會聽到我國的訴求，我方將採較「comfortable(舒服)」且理性和平的方式發聲。

本(9)月19日到25日的總辯論期間，除了委請友邦在聯合國大會期間連署致函給聯合國秘書長並在場內為台灣發聲，民間組織、僑界、智庫也會結合其他新媒體力量，透過多元管道及活動，用「溫和理性的方式讓台灣的聲音被聽見」。