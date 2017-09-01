〈時評〉語文領綱應以啟發興趣為主



12年國教語文領綱有關高中國文的文言文比例等，再度引發爭議，但重點不在文言文多寡，也不在考試分數高低，而應該是培養學生的興趣，進一步在文學領域當中，找到自己所喜愛的方向和文章，甚至成為日後閱讀的樂趣。



這次修訂的爭議，主要是文言文比例，國教院研修小組送到教育部課審會的草案，比率是45%到55%，但有人主張降到30%，只是高中國文學科中心的調查，有85%老師支持以五、六成為上限。



第二項爭議，是原本高中的20篇「核心選文」，有人建議是完全不列出選文，有人主張下修到10或15篇，並經網路投票選出10篇的推薦選文。其背後的癥結點，是選文的方向，涉及到中國和台灣文化之爭。如同有人主張，必要要增加以台灣為主的古典選文，讓國語的教學能更貼近台灣文化。



第三個爭議是誰有權決定這些內容，除了教育部「課綱審議委員會」以外，老師希望納入第一線高中國文老師的意見，至少是由語文專家學者組成的「課綱研修委員會」決定，不應完全由各領域專家學者組成課審會來拍板。



從上述的幾項爭論，不難看出問題的複雜性，且這些領綱確認之後，就會納入升學考試中，變成每位高中生都被迫接受。但這種由上而下的教育模式，難道到了高中仍無法擺脫嗎？



這不是說文言文不重要，而是在討論國文綱要時，必須以啟發學生對文學的興趣為思考方向，不再像過去要強加多少文言文在學生身上，逼迫學生去學習，若是學生對文言文沒興趣，卻為了因應考試，花了許多時間在準備，相對會扼殺了其他機會。



試想，與其讓學生為應付考試，花時間在文言文身上，還是讓學生對文言文、台灣文學有興趣重要？如果在位者思考不同，選擇不同，最後結果也會大不同。



（作者李平華，資深媒體人）