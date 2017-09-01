詹詠然稱病棄賽世大運混雙  遭爆飛紐約準備美網

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）網球選手詹詠然在世大運網球女雙比賽摘金後，卻傳出因中暑不適，退出混雙比賽，卻在昨(31)日遭網友爆料，她出現在紐約美網練習場，為了即將開打的美網做準備，引爆網友怒火。

詹詠然與妹妹詹皓晴在世大運網球女雙比賽順利摘金，之後卻傳出她因中暑不適，退出混雙比賽，拋棄混雙搭檔謝政鵬，讓姐姐謝淑薇相當不滿，認為她是為了參加美網才會故意棄賽。

果不其然，美國時間8月30日下午13至14點，有網友在網路上po出兩段當時詹詠然練球的影片，不滿表示，「世大運棄賽，佯稱暈眩症又中暑，結果現在人卻活蹦亂跳的出現在美國紐約美網練球。世大運賽前打包票她絕對會打完全程，結果獎金到手，卻疑似裝病捨棄國家的榮耀，在銅牌戰棄賽，罔顧搭檔的權益，如今很快出現在美國紐約美網賽場，真的很有趣！」

消息釋出後，甚至有網友整理詹詠然棄賽後的經過，質疑詹詠然根本是早就決定放棄混雙、拋棄搭檔，不然明知世大運和美網會卡到賽程，卻還事先訂好8月29日早上的班機，不顧世大運混雙決賽就在29日晚上。

網友批評，張凱貞、謝政鵬都決心參賽世大運，放棄報名美網，詹詠然卻還是硬佔一個世大運項目的名額，何況賽前更一再向協會保證過會打完混雙，結果卻食言，也讓教練團迫不得已在29日緊急召開記者會澄清與「道歉」。

女網教練李春秋在所有賽事結束後，憤憤不平表示，他無法接受事情結果如此，大家反而對留下來努力到最後的選手和辛苦的教練團諸多批評，他也說自己從提出名單之前，就每天反覆詢問詹詠然確認能否參加混雙，詹也一直跟他說可以，中間一度還有機會可以更換名單，直到最後一刻，詹詠然都說可以，他也相信選手，結果現在事情變成這樣，李春秋多次說「公道自在人心」。

此外，李春秋也爆料，詹詠然的父親之前就多次要求和大會協調，看能否將混雙決賽的時間提前到女雙之前，讓詹詠然接下來的美網行程不會這麼趕，他也為了這件事情焦頭爛額，不斷和體育局、體育署跟大會討論，但十幾天下來得到的答案都是否定的，賽程排了就是沒辦法，李春秋委屈地說，自己當教練這麼多年來「從未這麼窩囊過，簡直像僕人一樣」，他還為此連續失眠了好幾天。

詹詠然的行徑令網友感到不齒，氣憤表示，「身為一個運動員，這樣的品格真的很難讓後輩學習」、「這一看就知道有預謀了，有誰會身體不舒服還馬上飛美國的」、「既然要參賽就要拿出運動家精神來，這樣棄賽跑去美國，名聲也臭掉了、觀感也沒了，已經不是在打榮耀了，而是為了自己的荷包跟利益了！」

此次事件也再度爆出詹家在網壇的地位與權勢，網協、教練、媒體幾乎全是和詹家關係良好的人，網友指出，詹詠然的父親詹元良長年挾網協資源不放，補助金、教練、國際賽事人選都他們家在決定，也再度引發民眾關注體育協會的惡劣生態。