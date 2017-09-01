美颶風重創家園 災民水上苦中作樂彈琴

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）熱帶風暴哈維(Harvey)近日登陸美國德州帶來破紀錄降雨，使德州休士頓出現災難性洪患，造成至少17人死亡，迫使數萬人離開遭淹沒的家園，造成的損失估計達數百億美元，是德州逾50年來遭遇的最強颶風。

《CNN》報導，一名休士頓南部居民Aric Harding卻在洪災過後回到家中，彈起鋼琴苦中作樂，並以樂觀心態接受大自然帶來的一切。

Harding原本是回家替他5歲至13歲的七個孩子撿回絨毛娃娃和玩具，但其中一個有在彈鋼琴的兒子擔心家裡鋼琴會被大水損毀，當Harding發現鋼琴並未被大水覆蓋，便坐下彈奏，自得其樂。

他將在洪水中彈奏鋼琴的影片po上網，表示，「我決定要把握這時刻，接受一切。」

影片中可以看到Harding家中仍淹滿了水，高度甚至到達Harding的小腿，但他仍自在悠閒的演奏著，他表示，「我們過去曾有的一切已消失，但我覺得這是上帝要在這裡創造全新的東西，我期待在苦難中看到美麗新事物。」

這段影片po上網後竟意外得到迴響，一位不知名人士表示將捐贈他們一台新的鋼琴。

昨(31)日他們也開始與鄰居一同打掃社區環境，Harding表示，「我們街上的八棟房子全都淹水了，但我們整個社區會一起清潔，做善後的整理工作。」