簡又新專欄─Walmart如何做企業永續 大企業較國家更有魄力

目前全球擁有最多資源，能夠推動永續發展的是企業，而非國家。以數據來說，全球有161個國家，全國的財政收入皆比不上美國最大零售業者Walmart，因此由企業來帶動全球永續發展與環境保護議題會來的更有效率。

聯合國也認為，企業可做為環境議題的表率，Walmart就是一個很好的案例，它們目前正在執行「射月計畫」，計畫在2030年要讓Walmart所有供應鏈減碳10億公噸，相當於2億多輛小客車一年的二氧化碳總排放量，較台灣和德國一年的二氧化碳總排放量還要多。

企業可從供應鏈來落實減碳10億噸的目標，從上游供應商一直到下游銷售零售商全部都要一起做，透過提升能源效率、廢棄物減量、綠色包裝設計、去森林化及評估產品生命週期等手段，都能減少二氧化碳排放量。

Walmart從食品、電子設備開始落實，例如：與250家供應商，如惠普、聯合利華、家樂氏等等談採購。Walmart更要求供應商在運送加工過程減少能源浪費，藉此一年可節省3,000萬美元左右。

此外，由於在Walmart碳排放裡有80%來自於零售商，Walmart也要求零售商本身在營運上要節能減碳、在通路上要減少浪費，並要求它們要使用再生能源，希望在2025年達到50%再生能源的使用率。

從供應鏈、零售商整體要求，透過申報與盤查機制來查證碳排放量及廢棄物產生量，因此能進一步透過其擬定詳細計畫來落實減碳減量。目前全球有品牌的大企業都已經開始著手詳細計畫。由企業的行動可以讓我們瞭解該怎麼因應，以及世界趨勢現狀，及因應措施。

如果是個體戶使用能源，該如何確認其使用的是再生能源呢？透過由第三方公正人士證明之再生能源憑證，可以辨別電力來源為綠電或核電，且有憑證這個機制，企業為取得憑證更有意願落實並提升形象；再來是能鼓勵投資，第三方憑證能提高個體戶投資在綠電的比例；最後是銀行，其可以鼓勵投資要貸款，且參與綠電投資會更容易貸款。

若自行設置再生能源發電裝置有多餘電力則可以出售，則未來賣電、配電、輸送都能各自成為一門生意，但「綠電」的核可標準須由經濟部檢驗局成立一新興單位加以審核，並作為再生能源統籌的憑證單位，藉著核可標準，可讓台灣所有綠電生產者有個身分證明，協助市場機制順利運作。

再者，再生能源業者、地方政府、中央政府與企業可以互相協調，成立一大平台核發憑證、檢驗綠電的真偽，並在經營與製造過程中能取得國際上的公認，也成為綠電的第三方公證單位，一個新型的商業模式。

在台灣，太陽能與風力發電目前是被大量投資的再生能源產業，並藉由生產、製作、服務金融形成一連串合作過程，可以期待的是，這會是開啟另一個綜合性綠色產業新契機。

蔡佳穎／編輯整理，臺灣永續能源研究基金會授權刊出。