颶風哈維重創德州  川普捐款100萬美元救災

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）熱帶風暴哈維(Harvey)自25日登陸美國德州後，引發破紀錄降雨，使德州大城休士頓出現災難性洪患，白宮昨(31)天宣布，將要求國會撥出緊急經費協助遭風暴哈維重創的德州與路易斯安那州重建，川普個人也將捐款百萬美元。

颶風哈維是德州逾50年來遭遇的最強颶風，造成至少17人死亡，迫使數萬人離開遭淹沒的家園，造成的損失估計達數百億美元，使哈維成為造成最重大損失的美國天災之一。

英國《衛報》與《法新社》報導，美國總統川普的國土安全顧問博塞特(Tom Bossert)表示，「我們將需要修復公有基礎設施的費用」，他又說，行政部門將「彙整可靠的追加預算要求給國會。」



博塞特沒有說行政部門將要求多少經費，但金額可能達數十億美元，將使政府已經吃緊的財務狀況壓力更大。

他表示，「目前估計大約有10萬棟房屋受害。」這些房子有些泡在8呎(約243公分)或更深的水裡。博塞特說，「這是個大數目。共有10萬棟房屋受害，保險狀況全都不一樣，有些有保洪水險，有些保險不足，也有些未保險。」



路透社報導，白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)也宣布，川普個人將捐款100萬美元(台幣約3030萬元)救災。

哈維帶來的災情難以想像。英國《每日郵報》」先前報導一張對比照片顯示，德州一條公路完全被淹沒，積水多到柏油路形成一片汪洋，甚至還出現浪花。

《法新社》報導，研究公司Enki Research災害模型分析師華森(Chuck Watson)估計，隨著洪水開始往路易斯安那州蔓延及相關洪患控制設施遭到淹沒，總體經濟損失一夜之間，恐怕從300億美元飆升至420億美元(新台幣1.27兆元)。

這場暴風雨恐對德州與美國經濟造成長期影響，哈維造成的損失金額恐排進美國史上損失最嚴重暴風雨的前5名。



不過目前哈維對區域經濟造成的影響，尚遠不及2005年的卡崔娜颶風(Hurricane Katrina)帶來的1,180億美元(新台幣3.58兆元)重大損害。