秋颱瑪娃形成  週末全台有雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）位於東沙島海面的熱帶性低氣壓今(1)天凌晨2時發展為今(2017)年第16號颱風「瑪娃」(MAWAR)，今天到明天上半天對台灣影響最顯著。受到颱風外圍環流影響，氣象局更發布宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣豪雨和大雨特報。



颱風瑪娃目前中心位置在北緯19.3度，東經118.8度，以每小時8公里速度向北北西進行。

氣象局表示，受到瑪娃外圍環流影響，今全台各地皆有雨，尤其是東半部及屏東今整天都將持續有一波波降雨，雨勢會很明顯，其他地區也會有局部短暫陣雨的情形，雨勢將會集中在午後。

氣象局也在今天清晨4時35分發布宜蘭縣、花蓮縣豪雨特報，台東縣、屏東縣、綠島、蘭嶼大雨特報，須注意短時強降雨。

今、明兩天台灣西半部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8到9級強陣風。今晚起南部、東南部、恆春半島及澎湖沿海有長浪發生機率，氣象局提醒，民眾到海邊活動或海上作業請特別注意安全。

氣象局預估瑪娃侵台機率不高，可能在3日登陸廣東，不過仍有變數。

氣溫方面，今天西半部沒下雨時仍悶熱，高溫約33、34度，東半部雲多有雨，高溫約32度。

週日由於受到颱風外圍環流的影響，加上台灣附近水氣增多，全台都會有雨，下週一及下週四台灣附近水氣減少，各地大多為多雲的天氣，但南部地區仍有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及花東山區有局部短暫雷陣雨。

此外，今年第15號颱風珊瑚已於昨日下午為中度颱風，以偏北轉北北東的方向朝日本東方海面接近，計畫前往日本的朋友可稍加留意此颱風動態。