2017台北世大運圓滿閉幕，中華電信展現國際級資通訊技術能力！

『2017臺北世界大學運動會』為臺灣有史以來最高等級的運動賽事活動，身為國內電信龍頭的中華電信，在這場國際關注的賽事中，肩負起重要的網路架設及傳輸工作。期間，中華電信與市府及世大運團隊緊密合作，進行縝密的網路規劃及建置，在臺北、新北、桃園及新竹四縣市共計約80處場館，佈建多達400條以上電路，動員超過2,500人次技術工程師，架設賽事轉播專屬光纖、VPN網路（G-Net及A-Net）及提供國、內外媒體即時發稿等重要網路系統的建置，讓2017在台北舉行的世大運最新、最精彩的賽事，透過中華電信高品質的網路即時傳遞至世界各地，讓世界看見台灣！

為提供世大運完善、穩定的資通訊網路服務，中華電信啟動最高規格的板橋IDC暨雲端資料中心，架設世大運賽事系統及官網主機系統並提供216支影像監控攝影機，透過雲端資料庫顯示於影像監控中心，協助即時掌握場館狀態以備緊急應變用。

板橋IDC暨雲端資料中心，提供台灣與亞太地區最穩定、最快速與最高品質的雲端及機房環境，是全台第一、更是大中華區第一座符合「TIA-942 Rated4認證」的國際級IDC資料中心，於世大運期間成立緊急應變中心(Emergency Operation Center, EOC)、網路監控中心（NOC）及資訊安全監控中心（SOC），24小時進行網路品質與資安防護監控，確保網路與資訊安全滴水不漏，讓各競賽場館的即時賽事資訊與全球同步傳的，為世大運架構起國際級的網路傳輸中樞與最高規格的資通訊服務。

此外，中華電信於各場館及選手村建置超過2,100處免費Wi-Fi上網熱點， 賽事期間，使用人次已超過170萬人次以上。另外，提供7,000張4G SIM卡及500支（含SIM卡）智慧型手機給國際大學運動總會（FISU）貴賓、各國代表團使用，並於選手村設置公共電話服務等全方位的通訊服務。