台北君悅打造跑友專屬養生早餐 活力滿滿奔向終點

每年數以百計的路跑在台灣接連登場，讓這項充滿汗水與活力的賽事，儼然成為新一代國民運動！除了有「小奧運」之稱的世大運即將在台北展開之外，例如九月的動感亞洲越野賽台灣站、十月份的貓空跑山獸（Compressport – Ultra Maokong）、十一月的板橋馬拉松，或是每年十二月最受國人矚目的台北馬拉松等等；不論距離長短，不論目的是為了身體健康、追求榮譽或團體趣味，路跑風氣預料仍將在國內持續蔓延不絕。其中，可說是年度盛會的國際路跑賽事台北馬拉松，也將於下（九）月4日開放報名；為了讓眾多跑友享有優質睡眠與營養餐食，即日起選擇入住台北君悅酒店任一房型加價NT$700，即可於指定時間享有專人送至房間的特製晨光早餐，陪伴各位跑友精力十足順利達標！

負責設計晨光早餐的台北君悅酒店執行副總主廚Gino連沐升師傅表示，除了持之以恆的訓練之外，適量且正確的飲食，對跑者的體能與成績也有正面的助益。馬拉松是高度考驗體力與耐力的運動，在正式開跑前兩個小時進食，不僅可讓身體有時間去消化與儲備能量；選擇適合的食物與飲料，則能維持運動期間的血糖穩定，讓專注力得以持續。

碳水化合物、脂肪與蛋白質是人們日常飲食中不可或缺的重要組成，而大部份的食物本身都包含這三種養分，主要只是份量與比例有所不同。其中，碳水化合物中含有不同的升糖指數（GI值），GI值越高的食物，越容易在短時間內將血糖值拉高；像路跑這類花費時間較長的運動，則需要低GI值的食物，以維持穩定的血糖。因此，連師傅表示，在設計菜單的過程中，考量路跑的特性，因此像是香蕉、藍莓、蜂蜜與燕麥這類低GI值的食物，自然是餐點中的要角之一。



同時，大量流汗時，因鉀離子的缺乏而導致抽筋，早餐內的香蕉、能量棒與運動飲料中所含有的鈉與鉀，將會補充體內所需的電解質，降低抽筋發生。此外，在半馬或全馬賽事的最後階段，跑者有時因為體力不支影響表現，而豆漿與煎餅內含有的蛋白質，亦可降低饑餓感產生。連師傅指出：「適合跑者的晨光早餐，主要以低GI值的食物為主角，因為它們不僅可以快速消化，提供充足熱量，還有助血糖穩定，對運動時間較長的路跑而言相當有價值；而豆漿裡的蛋白質與運動飲料的電解質，對於防止饑餓與抽筋有一定程度的助益，讓跑者的賽事從頭到尾都能擁有足夠的能量。」

而除了提供專門為跑友設計的晨光早餐外，酒店內24小時開放房客使用的健身房，以完善新穎的設備，讓跑者練習時間不間斷；而若是感到身體疲累需要放鬆，酒店中Oasis Spa亦提供全方位的按摩舒壓療程，也將提供最舒適的服務，讓跑友養精蓄銳，有最好的表現！