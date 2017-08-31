2017年FIA臺灣衍生性商品市場發展國際研討會，盛況空前，圓滿落幕

2017年FIA臺灣衍生性商品市場發展國際研討會於8月31日下午隆重召開，由臺灣期貨交易所、美國期貨業協會(FIA)及歐洲期貨交易所(Eurex)聯合於香格里拉台北遠東國際大飯店舉行。本次會議已連續四年在臺舉辦，今年結合臺灣、德國、美國、日本、馬來西亞、泰國等交易所及業界代表，從各方觀點，精闢探討臺灣、亞太地區及全球衍生性商品市場未來發展等議題。此外，金管會副主委鄭貞茂及期交所董事長劉連煜並蒞臨致詞，計有來自國內外交易所、期貨商、證券商、銀行、投資顧問公司、基金公司及資訊公司等300多位業界人士參加，盛況空前。

金管會副主委鄭貞茂於致詞時指出，FIA Taipei國際盛會連續4年在臺舉辦，結合國內外專家倡議在全球化趨勢下，如何提昇巿場國際競爭力，可作為衍生性商品市場未來發展之重要參考。在各界期待主管機關打造更友善的投資環境下，2007年至2009年金融海嘯顯示金融監理重要性不可忽視，然全球金融巿場連動與日俱增，金融監理與政策必須與時俱進，有鑑於此，金管會積極推動金融科技創新實驗條例，及敦促期交所建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，而臺灣市場的表現，即使大環境不佳之情況下，經濟成長率達到2%，創下近4年的新高，而資本市場近年來在國際間表現亦相對亮眼，在在說明台灣巿場具有十足的發展潛力。

臺灣期貨交易所董事長劉連煜亦表示，期交所在瞬息萬變的巿場中，積極加速創新的腳步，致力新商品的開發及巿場制度的革新，在「三足鼎立」的商品發展策略下，交易量連續第三年突破2億口大關，除臺指選擇權等股價指數主力商品外，從美元兌人民幣、歐元兌美元及美元兌日圓等匯率商品，再拓展至國際指數商品，包括日本TOPIX期貨、印度Nifty50期貨，而今年5月推出美國道瓊期貨及標普500期貨，及盤後交易至次日凌晨5時，長達19個小時的交易、幾近全天候涵蓋歐美交易時段，是臺灣期貨市場歷年來最重大的突破之一，上線至今，夜盤交易量屢創新高，佔日盤比重自6.5%增加至8.5%。

本次的研討會，各界菁英齊聚一堂，探討交易所及各巿場，尤其是亞太巿場因應全球交易所的發展，如何在業務創新及監理新規範中，找出發展的契機及最適的營運模式，並對當前巿場發展提出建言，與會者均表受惠良多，對於本次研討會再度給予高度肯定，並期待來年台北再見。