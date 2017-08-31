電競直播盛行中華電信六都電競專區跟上年輕潮流

今年暑假，全台一起瘋電競！中華電信獨家冠名贊助的「2017六都電競爭霸戰」，本週邁入新北市系列賽，新北市報名隊伍高達53隊為六都之最，競爭相當激烈，其中參賽隊伍還有國內頂尖戰隊「ahq」的二隊「ahq Fighter」，勢必會為觀眾們帶來最精彩的熱血賽況！中華電信也為想要即時掌握賽況的電競迷們準備了「六都電競」專區，透過MOD、Hami Video直播各都八強賽開始的賽事，今天(8/31)下午1點將直播新北市準決賽，粉絲們千萬不要錯過！

國內習慣觀看電競直播的人數直逼200萬人，且超過80%為35歲以下的年輕人，中華電信為配合年輕族群收視習慣，於MOD及Hami Video開闢「六都電競」專區，獨家多螢直播「2017六都電競爭霸戰」八強賽到總決賽共三十八場精彩賽事，讓民眾就算沒有到現場，也可即時了解賽事資訊。自高雄開賽以來，中華電信「六都電競」專區已經累積突破十萬人次的觀看，顯示消費者對此創新影音模式的接受度，以及數位電視轉變內容播出的趨勢。

民眾只要從MOD首頁進入運動「六都電競」，可按快速鍵「996」進入，或由Hami Video網站與手機APP進入「六都電競直播專區」，即可觀看緊張刺激的賽事直播。除了【LIVE直播】，每日賽事結束後30分鐘開始重播，已播出之賽事影片也會以VOD上架至專區的【精彩回顧】與【活動花絮】中，欲查詢賽事節目資訊，可在【賽程表】內查詢最新賽況。