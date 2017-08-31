新北市2017年暑期混齡教學培力工作坊

新北市2017學年度新生入學普通班人數為3萬567名學生，與2016學年度2萬8,697名學生相較下，微幅增加1,870名；而各校新生入學人數在10人以下之學校仍有34校。少子女化的趨勢已對同儕間互動、文化刺激及學習品質造成衝擊，面對少子女化的挑戰，教育局自2016學年度下學期起針對學生數50人以下之小校逐步推動混齡教學。

2016學年度下學期試辦的學校普遍反映良好，三和國小的藝文老師表示：「從混齡教學中發現年紀大的孩子會帶領學弟妹，分享其成功經驗。其實，怎麼要證明已經學會，能教別人，帶給別人成功的學習經驗，自己也完全學會了。此外，學生在和不同年級學生共同合作完成任務時，也展現高度的學習熱忱和動機。」雲海國小劉世和校長表示：「試辦混齡教學後，讓學校氣氛更融洽、向心力較強，讓學校與社區成為生命共同體、相互扶持；學校為了讓社區家長更了解推動混齡教學現況，除透過班親會或家長會及其他校內會議外，亦善用學校網站、官方臉書，並邀請家長參與每月一次的親子共學體驗活動，讓家長能夠實際參與。因此，家長也看到孩子的改變，原本人少的限制，變成學校與社區一同進步的優勢。」

另為增進學校校長主任及教師對於混齡教學的了解，教育局於8月21日至8月23日辦理為期3天的混齡教學培力工作坊，透過種子學校分享2016學年度下學期試辦成果，由和美國小、三和國小、雲海國小及上林國小針對行政支持與協助、課程設計與規劃、教師專業發展及家長溝通與宣導四個主題進行經驗分享與討論。亦邀請國教院鄭章華助理研究員分享混齡教學實施方式與支持措施，藉由與會人員分享不同觀點與思維，激盪出新的火花。也邀請本市國教輔導團各領域小組協助進行教師增能，並給予課程設計之協助。

國教輔導團代表老師們指出，混齡教學「做，就對了!我們不孤單。」期待推動混齡教學能讓學生學習同儕合作，也增加交流與分享的學習機會，促進學生的群育發展，保障每位學生的學習權益。

教育局局長林奕華表示，少子女化的挑戰是教育的重大課題，除了推動小校混齡教學之外，今(2017)年教師甄試首開設偏鄉組，協助偏遠地區學校有正式、專長且穩定的師資。也預定2017學年度起，於生活課程、綜合、健體、藝文領域全面實施混齡教學，亦鼓勵試辦國語、英語、數學、自然、社會等領域。

此外，教育局也編印「混齡教學課程發展導引手冊」，提供各領域實施混齡教學的課程地圖，並給予學校試辦的空間，提供學校最大的支援。因此，偏遠地區國小實施混齡教學採穩健逐步的方式進行，不僅給予相關資源挹注，開學後將持續請教學經驗豐富的聘任督學與退休校長以及各領域輔導小組專業教師，組成專業支持系統進入學校現場關心，並鼓勵各校以群組方式進行共同備課、資源共享，俾利混齡教學之實施與推行。