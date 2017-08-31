滿城盡帶番茄汁 西班牙「番茄大戰日」落幕

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）8月的最後一個星期三是西班牙的大日子，超過2萬人為了這個節日被浸在紅色的液體當中，不過這個日子並不是因為暴力血腥讓大家滿身鮮血，而是因為這天是「番茄大戰日」(Tomatina)。

瓦倫西亞的這個小鎮布尼奧爾(Bunol)在這天，短短一個小時內就消耗了165公噸的食物，大約有5,000名當地人和大約1.7萬的遊客齊聚在此互相拋擲番茄，很快的大家就全部浸漬在紅色的番茄汁當中，不過為了讓大家玩得盡興，布尼奧爾的行政單位特別呼籲參與者不要趁機「揩油」。

這些番茄總值約為3.6萬歐元，主要是長得不好看或是有損傷的「NG番茄」，分別用6輛大卡車載運到城市外圍，再利用一些小卡車將番茄運到活動主場地—利亞那廣場(Plaza Layana)。

有鑒於巴塞隆納剛發生恐攻，維安工作顯得特別重要，大約有700名警察、消防員、醫療人員和志工駐紮在活動場地周圍，警察還特別在廣場周圍設置了拒馬和警戒線，希望避免任何意外發生，除此之外，為了更有效的在活動後清除這些水果汁液，當局也安排了80名左右的清潔工，宣稱將在2小時內讓廣場清潔溜溜。

番茄大戰日最早開始於1945年，由於其獨特性，每年都有許多觀光客特別前來共襄盛舉，西班牙政府覺得這是個很好的機會推廣觀光，於是在2012年宣告這個活動是「國際旅客節日」(Festival of International Tourist)，希望可以賺進大筆觀光財，不過隨著遊客大幅增加，該市從2013年開始實施買票進場的措施，藉此有效控管前來參與活動的人數。

近幾年來，認為這個活動浪費食物的批評聲浪甚囂塵上，讓活動的意義一度受到質疑，只是舉辦者堅稱，用於活動的番茄本來就會因賣像不佳被商家丟掉，這個活動反而是做了「善事」，讓這些番茄勉強算是「有個用途」。