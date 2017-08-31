世大運》台灣英雄車隊大遊行 沿路受到民眾歡迎

（台灣英文新聞／郭紫寧綜合報導）第29屆夏季世界大學運動會台灣選手拚出好成績，教育部體育署與台北市政府規畫「台灣英雄大遊行」，今天下午將近4時由吉普車、大巴士載著選手們，從總統府前凱達格蘭大道熱鬧出發，沿路受到大批民眾歡迎。

遊行由世界大學運動會開幕典禮中華台北隊的掌旗官、田徑好手楊俊瀚領隊出發，沿路發送3萬支旗幟給民眾。遊行隊伍分成三大隊，當中會有載著金牌選手的吉普車，卡車、觀光巴士則載著團體項目獲勝的選手，全長共8公里，將以時速5公里的速度前進，預計花1小時30分走完。

車隊前端，由市警局交通大隊的重型機為選手開道，接著是有景美女中、士林高商樂隊，再由擁有「台灣最速男」封號的楊俊瀚領軍，包括羽球好手戴資穎、男子標槍選手鄭兆村等人都現身在遊行隊伍中。



遊行隊伍預定從重慶南路、襄陽路進入館前路，協辦的中華文化總會也設計「英雄谷」橋段，屆時將封閉車道，民眾可以從館前路兩側、大樓窗口向遊行車隊撒綵帶、紙花，讓選手感受群眾夾道歡呼的氣氛，同時設計48管彩帶迎接選手。



文化總會表示，沿路將發送3萬支旗幟，民眾手上拿著「台灣英雄」歡呼的同時，選手則以「感謝有你」旗幟回應。



文化總會同時邀請董事長樂團、四分衛站上「搖滾卡車」，沿途會演唱他們為世大運創作的「I Am Here 」等歌曲，這也是兩支樂團首次在「卡車」上同台。