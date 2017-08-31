把握夏季進補 趕走體內寒氣 為健康打好基礎

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）

天氣炎熱你也喜愛整天待冷氣房，外加喝冷飲、吃挫冰來消暑嗎？中醫師提醒這樣反而會阻礙體內氣血循環，進而損傷元氣導致生病。

陳峙嘉中醫師表示，夏日其實是養身一個重要的季節。以往大家很容易有一個迷思，認為夏天身體會過於燥熱，不可以進補貨選擇涼補來代替溫補，其實都是不正確的觀念。身體確實會因為外界氣溫變化而有不同的調節，這是因為身體擁有自動調節功能，但與本身體質並未有直接關聯，本身的體質不會因為春夏秋冬而有改變，所以並非夏天就不行吃補，其實一年四季都可以適當進補。

不過夏天是個陽氣旺盛季節，反而更需要特別 注意『溫補』。中醫有一句話叫做「春夏養陽，秋冬養陰」，指出夏天屬大自然陽氣最旺盛的時候，讓身體與陽氣接觸可趕走體內的寒氣，對身體是有很大的助益，因此夏天反而更需要溫補。其道理就如同三伏貼，在一年之中最炎熱的季節使用三伏貼，讓人體陽氣旺盛幫助正氣循環，早點打好身體基底、加強自身抵抗力及免疫力，就可預防在秋冬時反覆感冒的狀況，即所謂的冬病夏治。

市面上溫補的藥材很多，夏天可挑選可提升體內機能、加強新陳代謝的藥材，確實做到趕走體內寒氣。特別是針對身體氣力較虛過敏體質者，若讓身體在夏日吸收陽氣打好基 礎，可增加自身的抵抗力，避免身體在換季與入冬前因季節變化而感冒。