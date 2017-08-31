「中華民國第33屆版印年畫徵選活動」延長收件

國立臺灣美術館辦理的「中華民國第33屆版印年畫徵選活動」正如火如荼進行中！本屆徵件延續歷屆活動精神，以歡樂新年、歲時節慶或創新年畫為徵件主題，原訂106年9月3日截止收件，由於反應相當踴躍，為了讓更多藝術工作者有更充裕的時間，本次徵件活動截止日將延長至106年9月17日，歡迎各界藝術創作者共襄盛舉。

「中華民國第33屆版印年畫徵選活動」係爲推廣年畫藝術，促進年畫多元永續發展，以提倡傳統民俗文化與藝術創作之結合，達文化傳承之目的，是為慶祝年節具指標性的活動。「中華民國版印年畫徵選活動」自1985年開始辦理，在臺灣及世界各地流通，傳承臺灣獨特的民俗藝術、開創臺灣春節一項新的傳統，已成為迎接新年度最受矚目的競賽性展覽之一。

版印年畫徵選活動，我們看見臺灣版印年畫創作的多元，也看到了更貼近臺灣創作的角度，臺灣的版畫藝術家每年持續創作不輟，帶動了家庭美育的推廣，同時也結合民俗藝術與美術教育；但是我們相信，透過版印年畫徵選活動推動，不僅提供了藝術工作者參與創作的動力，同時也鼓勵藝術工作者實現夢想機會，當然還有更多藝術家的作品正待挖掘與分享。「中華民國第33屆版印年畫徵選活動」作品將安排於明年〈2018〉春節於國立臺灣美術館展出。