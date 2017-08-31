飼養特殊動物？ 英科學家：無法重現原生地就別養

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）可愛的小動物誰都愛，只是在飼養這些動物的同時，是否又有考慮到對生態產生的衝擊，或是對動物產生的影響呢？

最近有不明人士將一隻非洲馴養刺蝟(African pygmy hedgehogs)留在倫敦的地鐵站，雖然不確定是不小心弄掉還是惡意棄養，這些「特殊」寵物的生活開始受到重視。

自從非洲馴養刺蝟被發現後，嬌小可愛的外型加上無辜的眼神很快就讓這隻動物成為許多寵物主人的最愛，然而，英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)警告，由於在家中模擬動物的原生環境十分困難，因此如果沒有足夠的覺悟，就不要飼養異國生物。

以馴養刺蝟來說，一個合格的飼主必須要建立一個溫度受到控制的恆溫環境，並提供足夠的空間，讓刺蝟能夠像在野外一樣，安心地挖洞、運動，甚至是獵食，RSPCA的資深科學家Nicola White指出，在居家環境中，飼主很難替這些動物打造跟他們原生地一樣的生活環境，如果飼主不能把這些動物放在類似的環境中，那或許從一開始就不應該養這些動物。

被棄養的刺蝟最後被RSCPA的動物回收人員Jill Sanders救出，並被命名為「帕丁頓」(Pattington)，現在狀況良好。

Sanders說，帕丁頓被放置在一個用來飼養黃金鼠的籠子裡，由於倫敦氣候濕冷，與馴養刺蝟的故鄉溫差太大，被發現的時候帕丁頓正在瑟瑟發抖，蜷縮在籠子的一個角落裡，想必除了凍壞了，也嚇壞了。

一般來說，非洲馴養刺蝟大概生活在攝氏24度到攝氏30度左右的地方，如果超過這個溫度，牠們就會中暑，低於這個溫度的話，牠們則會活動力下降，甚至進入冬眠的狀態。

而除了溫度需要注意外，這些刺蝟可是有點髒亂的生物，這代表飼主需要每天定期清理牠們的籠子，再加上刺蝟是夜行性動物，白天的活動力低落。光這幾個原因就有可能讓飼主在短時間內對牠們失去興趣，進而決定拋棄牠們。

刺蝟的數量這幾年正在減少，去(2016)年英國的園丁在整理花圃時，已經很少找到這個可愛的小生物了。