腰酸背痛嗎？ 何謂醫師常用的腰椎牽引治療？

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)現代人上班時久坐辦公桌、下了班沉迷電腦等3C產品，維持固定姿勢一坐就是好幾個小時，加上平常沒有運動習慣，因此經常感到腰背痠痛，甚至痠痛難耐而到醫院求診或復健。

醫師表示，近年因背痛求診的病患比例逐漸增加，且年齡層逐漸降低，病患透過骨科、復健科診斷後，醫師常以牽引治療的方式來緩解相關症狀。到底什麼是牽引治療？使用時又該注意那些事項呢？

以背痛最常使用的腰椎牽引治療為例，其使用的動力式牽引機原理是利用兩條綁帶固定腰部，透過儀器提供縱向拉力，施加拉力於人體腰部進行治療。醫護人員依照病患症狀調整動力式牽引設備上的參數設定，如：治療時間、牽引力量、牽引時間、放鬆時牽引力量及放鬆時間，對患者身體施以治療的拉力。

並不是所有類型的背痛都適用牽引治療，但對於脊椎椎孔間隙變小的患者，如椎間盤突出、骨刺等壓迫到神經根，牽引治療則有助於緩解神經被壓迫所產生的疼痛與下肢麻木。

此外，為了避免過強的拉力造成組織的傷害，拉力一般會調整在體重的1/4至1/2，採漸進式增加，且在治療前，一般會先予以熱敷以放鬆肌肉組織。但特別提醒，並非所有背痛都適合使用牽引機做治療，如脊椎腫瘤、脊椎骨折、腰椎內固定、關節不穩定、脊髓感染、嚴重的骨質疏鬆患者、懷孕者皆不適合，故治療前皆須經醫師診斷確認。