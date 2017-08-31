〈時評〉世大運 柯文哲扣倒藍綠

本屆世大運雖然開幕式有年改團體鬧場，不過，隨著賽事結束，我國代表隊拿下好成績，負責主辦的台北市長柯文哲跟著沾光，可望創下個人最高威望，若無意外，挑戰市長連任之路，指日可待。



台北市自從要舉辦世大運以來，先是缺乏開閉幕的大巨蛋，其他賽事場館因大雨會漏水，選手村到場館的交通不順等，諸多環節都出狀況，加上中國代表隊不出席等政治議題，讓世大運一度不被看好，甚至許多人唱衰，等著出大包，冷眼看柯文哲鬧笑話。



不過，因為反年改團體在開幕典禮鬧場，反而激起全民同仇敵愾，為了替台灣扳回顏面，大家相互打氣喊話，開始買票入場觀看賽事，原本擔心觀眾席乏人問津的北市府，終於鬆了一口氣。



或許因為許多國人到場幫忙加油，讓中華代表隊的表現格外出色，甚至一舉拿下26面金牌，超過原本目標一倍以上。選手的努力，當然不然歸功於台北市或是柯文哲，但身為台灣人都與有榮焉，柯文哲身為主辦城市的大家長，更是紅光滿面，喜上眉梢。



過去一年以來，持續在為民調奮戰的柯文哲，可望因為世大運而成功解套，畢竟，這是台灣有史以來舉辦的最大國際賽事，終於順利落幕，而且創下史上最佳成績。縱使，開幕典禮出了狀況，但隨著中華代表隊獎牌一一出爐，不太會有人去追究這一段，何況要怪罪的就是那些反年改抗爭團體。



柯文哲的聲勢可說是日如中天，不論藍綠檯面上的政治人物，現在跳出來選台北市長，都很難扳倒柯文哲，原本還在推敲是否要合作的民進黨，現在可說只能帶槍投靠，柯文哲提前「扣倒」其他潛在的競爭對手。



但柯文哲不是沒有隱憂，如何持續維持這股熱度，甚至在明年底的市長選舉，將這股民氣轉為選票，否則，柯文哲也不太容易輕騎過關。

（作者李平華，資深媒體人）