世大運》世大運台灣英雄大遊行 今下午4時登場

（台灣英文新聞／體育組綜合報導）2017臺北世界大學運動會「臺灣英雄大遊行」慶祝活動將於今天(31日)下午4時，於總統府前凱達格蘭大道盛大登場。體育署表示，歡迎全國民眾齊聚臺北街頭，與臺灣英雄一同分享2017臺北世大運勝利成功的喜悅和榮耀。

教育部和臺北市政府，共同籌劃的2017臺北世大運「臺灣英雄大遊行」慶祝活動，主要分為「英雄車隊遊行」和「市府前廣場活動」兩大部分。「英雄車隊遊行」將於8月31日下午4時首先登場，由吉普車、大巴士載著我國參賽選手們，從總統府前凱達格蘭大道出發，以遊行活動表揚這些「臺灣英雄」，將榮耀分享給全國民眾。

遊行路線總長約9公里，自凱達格蘭大道出發，行經館前路商圈，沿忠孝東路遊行至松仁路，繞行臺北101後，約下午5時30分抵達臺北市政府前廣場，沿途將設置多個加油站，並現場發放旗幟給民眾，一同夾道歡迎遊行車隊，為臺灣英雄喝采。

另外，「市府前廣場活動」預計31日當天下午4時30分開始，並邀請多個國內知名表演團體及樂團進行暖場活動，遊行車隊預計5時30分左右抵達，我國參賽選手將於現場，一同與民眾進行零距離的互動交流，共同為本屆世大運劃下最完美的句點。

體育署表示，2017臺北世大運的成功，為我國體育史寫下新的一頁，相信未來在世大運經驗的引領下，我國體育發展能欣欣向榮，再創佳績。