食豬肉染E型肝炎？食藥署：煮熟即可避免

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）歐洲近來出現疑似食用豬肉感染E型肝炎病毒案例，風波還蔓延到亞洲，南韓政府日前宣布，暫停銷售歐洲進口的香腸或火腿等豬肉產品。食藥署指出，E型肝炎病毒流行區通常發生於環境衛生較不好的區域，食用未煮熟的豬肉或內臟為最常見的感染途徑，因此避免生食，肉類要徹底加熱，才能吃得安心有保障。

國人每年平均豬肉消費量為35.7公斤，數量之大為牛肉的7倍，因此消息一傳出，造成許多消費者的恐慌。不過食藥署表示，國人所食用的豬肉僅3%為進口豬，其中以美國和加拿大為最大宗，從歐洲進口的數量極少。

針對外媒報導荷蘭與德國等歐洲國家豬肉E型肝炎病毒品案例，英國2014-2016年針對罹患E型肝炎病患進行流行病學調查研究，發現與食用超市販售之即食香腸相關產品有關。為此南韓政府日前宣布，暫停銷售歐洲進口的香腸或火腿等豬肉產品。

食藥署表示，E型肝炎病毒流行區通常發生於環境衛生較不好的區域，多因水源遭受污染所導致，也有可能藉由糞口途徑傳染。另外，豬肉中的病毒可能經由食用未煮熟的豬肉而感染民眾。因此為預防E型肝炎病毒感染，食用農畜肉製品時應徹底加熱，以保障飲食安全。

食藥署提供消費者預防E型肝炎病毒小撇步如下:

1. 要徹底加熱：農畜產品應徹底加熱後再食用，食品中心溫度超過70℃。

2. 要生熟食分開：處理生熟食需使用不同器具，避免交叉污染。

3. 要新鮮：食材要新鮮，餐飲業者應確保農畜產品之來源，且用水要衛生，不可生飲。

4. 要洗手：維持良好的衛生習慣，飯前、便後及處理食品前應徹底洗手雙手，若前往E型肝炎病毒流行的國家旅遊時，更應注意飲食衛生。