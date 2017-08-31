獲獎連連! 富邦產險、富邦人壽勇奪「第七屆臺灣保險卓越獎」 總計15項大獎肯定

富邦產險、富邦人壽再度榮獲台灣保險業界最高榮譽「臺灣保險卓越獎」15項大獎肯定！由財團法人保發中心主辦，兩年一度的保險業界盛事「第七屆臺灣保險卓越獎」於30日舉行頒獎典禮，富邦產險及富邦人壽表現卓越，獲得7項金質獎與7項銀質獎，富邦產險陳燦煌董事長並獲頒「終身成就卓越獎」，總計奪得15項大獎，穩居業界常勝軍寶座。

富邦產險本屆勇奪「公益關懷卓越獎」、「保戶服務卓越獎」、「人才培訓卓越獎」、「商品創新專案企畫卓越獎」、「資訊應用卓越獎」、「風險管理卓越獎」、「資訊安全推展卓越獎」與「強制汽車責任保險推展卓越獎」等6項金質、2項銀質獎，總計8項大獎，為本屆產險業最大贏家，富邦產險陳燦煌董事長並獲頒「終身成就卓越獎」，表彰其四十年來對台灣產險業發展的貢獻。富邦人壽則榮獲「風險管理專案企畫卓越獎」金質獎及「保戶服務卓越獎」、「人才培訓卓越獎」、「商品創新專案企畫卓越獎」、「資訊應用卓越獎」、「資訊安全推展卓越獎」銀質獎，共計6項大獎，深獲學者專家的認同與肯定。

富邦產險董事長陳燦煌表示，富邦產險成立57年來，不斷精進專業、培育優秀人才，以審慎的風險管理與核保策略穩健經營，與時俱進推出數位行動服務及研發創新商品，亦持續秉持「企業取之於社會，當回饋於社會」的精神，將專業延伸至社會關懷。不僅與集團基金會合作推廣助學專案及多項愛心捐款，同仁並為愛心志工社當然社員，在關懷客戶的同時也發現社區需求，熱衷參與社會服務，用最具溫度的行動溫暖每個需要幫助的角落。

富邦產險以「真心服務，值得託付」的理念，由專業的客服團隊於保險事故後提供迅速的理賠服務，並在近年幾次的天災與意外事故中，第一時間到達現場，主動提供民眾理賠諮詢並迅速賠付，協助災民早日重建家園。獨步同業的即刻救援服務，更將服務範圍擴大至整體社會，事故現場不分是否為富邦保戶，理賠人員均主動上前協助，積極發揮義工精神。對企業保險客戶，富邦除邀集各方專家舉辦大型研討會外，並引進國際災後復原技術，結合不斷精進的損防專業，提供客戶全面的風險管理解決方案。

富邦人壽風控長簡世炤副總經理(右)從金管會李瑞倉主委手中接下風險管理專案企畫卓越獎金質獎。(照片由富邦提供)