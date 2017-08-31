立院三讀前瞻第1期預算 刪18.5億

立法院院會今天三讀通過中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，原編列新台幣1089億元，減列約18億5392萬元，約占1.7%；另凍結10%，共約108億9247萬元。

​立法院臨時會自25日上演表決大戰，本週起更24小時不斷電表決，終於在31日三讀通過前瞻基礎建設計畫第1期特別預算。

中國國民黨立法院黨團提出上萬件預算刪減、凍結案的案海策略，並對所有提案都提點名表決、重付表決及復議，導致每項提案都要歷經8次表決才能通過，議事持續牛步化。

民主進步黨立法院黨團則針對計畫中的50項，分別提出50項刪減案與50項凍結案，共計100案，並在7月21 日搶先提案，並主張「一事不二議」，院會進行時先處理委員會保留提案後，接著處理民進黨團提案，民進黨團提案通過後，其他刪減、凍結提案則列入公報不再處理。

前瞻基礎建設計畫第1期特別預算，原編列1089億元，總計減列約18億5392萬元，刪減數占原編列預算的1.7%；另外也針對每案提案凍結10%，總計凍結108億9247萬6000元。

​刪減案部分，以交通部主管刪減最多，總計5億8300萬元，其中包括立法院交通委員會106年12月審查106年度中央政府總預算案交通部單位預算時，遭民進黨籍立委葉宜津、鄭寶清等人質疑定位不明的「軌道技術研究暨驗證中心計畫」，減列2億4000萬元。其次是經濟部主管刪減4億5600萬元，及內政部主管刪減2億5350萬元。

前瞻基礎建設特別條例明定，前瞻基礎建設項目包括軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業之建設。