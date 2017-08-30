世大運》柯文哲交棒義大利拿坡里 義男高音、聖卡洛劇院禮讚

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）2017台北世大運在周三晚間風光落幕，台北市長柯文哲交棒下一屆主辦城市義大利拿坡里代表。義大利大專體總會長致詞後，義大利知名男高音與聖卡洛劇院接著合力飆唱演出，滿滿義式風情，最後在台灣家將神將引領下熄滅聖火。

柯文哲在儀典感性閉幕致詞中表示，2017台北世大運即將交棒給同樣充滿熱情的義大利拿坡里市，也請大家給2019拿坡里世大運一個熱情的祝福。

FISU主席致詞時感謝台北主辦2017世大運，最後以中文表示「謝謝」。在柯文哲與FISU主席致詞結束後，FISU會旗緩緩降下，移交給下屆2019年主辦城市義大利拿坡里。

義大利男高音（圖片擷取自華視YouTube直播畫面）

聖卡洛劇院表演（圖片擷取自華視YouTube直播畫面）

義大利知名男高音表演曲目Torna a Surriento，聖卡洛劇院則帶來具傳統文化特色舞蹈表演。接著就是在國樂與薩克斯風、嗩吶另類結合演奏下，台灣的家將、神將引領熄滅聖火。最末段表演是台灣歌手徐佳瑩及紀曉君等人進行歌唱演出，以及知名DJ林哲儀電音組曲與閃閃電光樂團的機器人舞表演，巨型地球人氣球現身向台北道晚安，世大運順利落幕。

巨型地球人氣球進場。同一時間，紀曉君嗓音高吭詮釋原住民古調，完美為活動劃下句點。​（圖片擷取自華視YouTube直播畫面）