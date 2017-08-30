台灣副總統陳建仁閉幕致詞：世大運劃下完美句點

（台灣英文新聞）台北市柯市長，國際大學運動總會(FISU)的Oleg Matytsin主席，所有參與世大運的選手、裁判、代表團隊職員，現場的各位賓，電視機前，以及網路上的全體國人同胞，大家晚安，大家好！

世大運的第一天晚上，蔡總統期許所有台灣人民，要「把我們最好的那一面讓世界看到」。

各位國人同胞，我們做到了。

經過了12天的賽事之後，今晚，我們要為2017台北世界大學運動會，畫下完美的句點。

這段期間，所有的市民朋友用最友善的待客之道、最熱情的加油歡呼，來歡迎全世界頂尖的選手跟代表團。在今晚這個說再見的場合裡，我要邀請全場的來賓，再ㄧ次給這些遠道而來的客人，一個最熱烈的掌聲。讓台灣的好，永遠留在他們腦海裡。

接下來，我要代表蔡總統以及所有的台灣人民，感謝FISU的Matytsin主席，以及所有FISU Family成員這6年來的支持。我們一起向全世界證明，台灣的城市絕對有承辦國際大型賽會的實力。

其次，我要感謝辛苦的台北市柯文哲市長、2017台北世大運組委會，以及各縣市協助世大運的每一位工作同仁。謝謝你們長時間的努力付出。

我也要感謝所有協助維持會場秩序及安全的警察同仁，以及ㄧ萬八千名志工朋友。在你們的通力合作下，整個賽會才能夠順暢、安全地進行。謝謝大家的無私奉獻，你們是世大運的無名英雄，我要再ㄧ次代表政府謝謝你們。

這12天來，每一場比賽都是高水準的競技。各位選手挑戰自我極限，讓全世界都感受到正面的能量。我要向每一位選手獻上我的祝福及敬意，台灣這塊土地，現在留下各位的汗水和淚水，我們全體人民備感榮耀，與有榮焉。

只要給我們機會，台灣一定會團結。只要團結，台灣就一定會走向世界。

我要感謝所有台灣人民，我們用行動支持世大運，用愛化解各種挑戰。更用舉世無雙的熱情，證明了我們是最好的主人。

最後，我要特別邀請現場來自世界各地的朋友們，未來有機會，一定要再次造訪台灣。兩千三百萬自由、開放、以及熱情好客的台灣人民，永遠會敞開雙手，歡迎各位的到來。

再ㄧ次謝謝Oleg Matytsin主席，再ㄧ次謝謝柯市長。我們做到了。祝大家平安喜樂。

謝謝大家！