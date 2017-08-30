世大運》世大運閉幕典禮 眾星雲集為台灣喝采

(台灣英文新聞／體育組綜合報導) 由於世大運開幕式採「迎神」概念迎接聖火，閉幕式就以「送神」來熄聖火。閉幕表演以「台北愛你Taipei Loves You」為主題，陳建仁副總統及台北市長柯文哲均於晚間7點出席，節目內容包括「序曲-硬底台灣」、運動員進場、文化節目、儀典、接旗、下一屆主辦城市致詞、熄聖火等，最後還有80秒的煙火秀

閉幕式序曲「硬底台灣」揭開序幕，區耕祥、楊千霈擔任主持人開場，嬉班子、神棍樂團、絲竹空、阿爆、Brandy、九天、董事長等知名音樂人帶來精采演出

緊接著運動員進場後，第一段文化節目「台北愛你」由家家、TRASH樂團、滅火器樂團分別帶來「英雄」、「夢想」、「勇敢」意象的表演。

台灣代表團199人代表出席閉幕典禮，包括田徑、射箭、男籃、女足、競技體操、韻律體操、跆拳道品勢、網球、舉重、水球、滑輪溜冰、武術、跳水隊都有代表參加閉幕式。

今天晚間觀眾席1萬3000張門票已經在兩星期之前就銷售一空，賽事期間13天的比賽門票售出約72萬張，超過8成7。

中華代表團本次拿下26金34銀30銅，在所有參賽國家中排名第三，創下歷屆世大運最佳紀錄。

台北市長柯文哲在晚間九點時以主辦城市代表的身分，把大會會旗交給下一屆主辦城市義大利拿坡里。