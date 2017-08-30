世大運閉幕式 拒馬隔開選手和民眾

世大運閉幕式今(30)晚在台北田徑場舉辦，警方針對會場周邊設新型拒馬、鐵欄杆，現場有台灣國等抗議團體，但被優勢警力包圍，選手陸續抵達時，民眾隔著拒馬和選手熱情打招呼。

2017世界大學運動會晚上6時30分在台北田徑場舉辦閉幕典禮，台北市政府從下午3時至晚上12時止針對周邊道路進行交通管制。

台北市警察局共出動6000名警力維安，小巨蛋和台北田徑場周邊也架設鐵欄杆、新型拒馬戒備，下午2時許會場周邊出現抗議團體，包含台灣國、拔菜總部等抗議團體聚集，但被優勢警力隔開在會場外，所幸未發生衝突。

台北市警局針對世大運閉幕式擴大維安範圍，台北田徑場周邊道路，包含敦化北路、南京東路、北寧路、八德路的人行道增設7個管制站，台灣國等獨派團體下午3時許就在小巨蛋前發送旗幟，警方則派出大批員警包圍獨派團體。

市警局也針對開幕式遭反年改團體衝入的小巨蛋南門設置管制點，並加派警力到場維安，敦化北路旁也設置新型拒馬，並封閉敦化北路往南京東路四段慢車道；下午4時許，選手車陸續抵達小巨蛋周邊，許多民眾看見選手下車時，熱情打招呼，但只能在拒馬旁高喊加油，無法接近選手。

市警局除在小巨蛋路旁設置新型拒馬外，周邊道路都有增派制服員警站崗，而開幕式遭反年改團體衝入的小巨蛋南門，警方更是不敢大意，除有多名員警蒐證外，也增派特勤小組在旁警戒。