納粹屠殺「有理」？ 前日相麻生太郎失言道歉

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）曾任日本首相的麻生太郎，在自民黨內部的會議上做出袒護希特勒的言論，遭到日本媒體曝光後引起國內外震驚，迫使他必須出面滅火。

麻生太郎現在的職位名稱很長，他除了擔任副內閣總理大臣，還兼任財務大臣和金融擔當大臣，可以說是在日本政府中的地位十分重要，然而，根據《時事通訊社》，他卻在執政黨的會議上表示，就算希特勒的「動機正確」，還是應該譴責他殺害數百萬人的行為。

這個「動機正確」的但書經過媒體報導後，很快地引起反彈，迫使他必須出面解釋，他只是想藉此表示政治人物可以達成自己的目標，而不是認同希特勒執行大屠殺的行為，希特勒的動機更是明顯的錯誤，他隨後為引用失當道歉，表示自己不該使用希特勒當例子，希望可以撤回之前的發言。

為了紀念在二次世界大戰中被納粹殺害的猶太人而成立的西蒙·維森塔爾中心(Simon Wiesenthal Centre)發表公開聲明表示，麻生太郎的言論令人感到沮喪和不滿，機構負責人Abraham Cooper更進一步指出，這類型的言論是最近「失言風潮」的一部份，顯示出有些危險的思想正在滋長，不可不防。

這並不是麻生太郎第一次失言，更不是他第一次因為希特勒、納粹相關的言論受到譴責。

2013年，安倍新政府才成立不到一個月，麻生太郎就針對日本的醫療政策發表尖銳的評論，表示他拒絕支持長照，且認為政府不應該補助老年人就醫，除此之外，他更進一步暗示老人是國家經濟的蛀蟲，唯一的解套方式是「讓他們快點去死」，這樣的言論對人口將近四分之一是60歲以上的日本而言，是一個重磅炸彈。

同一年，日本正因安倍政府試圖修改《和平憲法》的條文，面臨國內民眾抗議的壓力，這時麻生太郎又表示，日本政府應該效法二戰前的納粹德國，慢慢的、偷偷的的將《威瑪憲法》改為納粹憲法，這樣「生米煮成熟飯」的方式可以有效遏止反對修憲的抗議浪潮。

想當然，這樣的言論立刻引發國內外抗議，迫使他必須撤回前言，不過拒絕下台負責。

那這次的言論是否會影響麻生太郎的政治生涯呢？事實上，日本近來屢屢爆出知名人士支持納粹的言論，在同時還要處理這些人的同時，麻生太郎勢必仍會全身而退。