開學日親師生瘋玩創客 變身創客達人開學日親師生瘋玩創客 變身創客達人

2017新北創客季為推廣創客精神，並擴展於親師生，特由本市5間創客學校(積穗國小、北新國小、中正國中、瑞芳國中、新北高工)規劃於今開學(30)日開跑，由學校設計小漾模組配件包，邀請校內或是鄰近區域學校小一新生參與，讓學生與家長可以一起瘋玩創客，體驗創客精神，促進親子關係。

國小部分，積穗國小當日邀請小一新生與親師一同前往「新北市自造教育示範中心」進行小漾雷切筆筒DIY體驗活動，由親子共同完成開學文具用品，並參觀新北市自造教育示範中心，學習創客精神；北新國小則邀請校內一年級新生玩「小漾轉轉轉」DIY活動，以摩爾動畫原理，在轉動的過程中，可以看到小漾動畫在奔跑，以親子互動方式一起組裝完成後，小朋友可以將玩具帶回家與家人分享。

此外，中正國中到廣福國小辦理小一開學日創客體驗活動-「帶著小漾列車上學趣」，由中正創客社群教師陪同廣福國小一年級新生製作木工小車，透過自行組裝及彩繪圖案，發揮創意，完成兼具玩具、布置及筆架等多功能用途之木工小車，為開學第一天增添樂趣；瑞芳國中附設幼兒園開學家長日創客教育推廣活動－跟著小漾上學「趣」，親子共同DIY小漾外型自走玩具，利用重心及支點的轉移之科學原理，使小漾玩具沿斜坡往下行走，邀請小朋友和家人一起將木製組件從黏合、彩繪，到成功走下斜坡，讓參與的親子、祖孫們都留下共同美好的回憶。

新北高工創客團隊也到樂利國小辦理體驗活動(小漾亮起來)DIY活動，利用導電筆輕易畫出想要的圖形即為電路圖，搭配電池與LED燈，兼顧了娛樂性及教育性，親子共同完成的作品也增進親子關係。