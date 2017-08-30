樟樹國際實中乘載創新人才整合夢想正式啟航

新北市立樟樹國際實創高級中等學校(以下簡稱樟樹國際實中)以培養T型人才及結合「國際教育」、「實驗教育」、「創新」與「美學」之職業學校，於今日(30)首屆開學典禮特別邀請日本電子專門學校多忠貴理事長、教育局林奕華局長及地方各界代表共同參與，首屆新生中64歲「房蘭貞」女士，為一圓服裝設計夢想，選擇再進修，更為適性與終身學習之具體代表。

樟樹實中為全國首創國際跨群科實驗創意技術型高中，係以培育跨群科技職人才(簡稱T型人才)為設校目標，初期成立「多媒體動畫科」及「流行服飾科」等專業群科，透過本市獨創性之適性「職業試探暨體驗模式」，先行提供學生試探自我興趣和能力取向，引導學生適性選擇就讀實驗學校，並結合昆士蘭TAFE職業技術學院、日本電子專門學校及國立臺灣師範大學共同合作，發展跨領域技能人才培育教育模式。此次開學活動，特別邀請日本電子專門學校多忠貴理事長等隨行2人一同參與，該校在日本連續評鑑5年獲得專門學校部門獎及最受國際交換學生指名選擇就讀等評價，此次來訪除見證樟樹實中開學典禮外，亦將針對未來兩校教師共同備課及學生赴日進行技職研習做細節規劃。

就讀樟樹實中的學生每年皆有機會至日本交流學習，凡是達到標準者更有機會獲得全程免費的獎勵，今年國中會考成績以4A成績入學的新生流行服飾科張以真同學即可免費在2017學年度赴日本學習交流。開學典禮中將頒發獲得日本技能交流研習全額補助支票及以第一志願同時會考成績達3A以上的3萬元獎學金之支票。選擇就讀流行服飾科的張以真同學，今年就以4A的成績選擇心中的第一志願就讀，以真讀書、做事都很認真，喜歡設計與創作，期待將來有一天能站在國際舞台上，發表自己的作品。

為符應適性選讀與實驗教育之標的，該校2017學年度採優先免試入學與單獨招生模式，64歲房蘭貞女士為了一圓就讀流行服飾科之夢想，特別於今年報名參加「2017學年度國中教育會考」進入就讀，房女士是國小退休教師，常到樂齡中心學打毛衣，對和諧的色彩非常著迷，每當完成一件作品，就特別有成就感。看到樟樹實中的設立，心中充滿就讀的悸動，期待三年後能夠成為下一個吳季剛。

新北市教育局林奕華局長表示該校為本市技職教育發展重要的里程碑，將成為汐止社區創意潛能開發與技職教育資源的中心，其中汐止科技園區逐年擴大，將有機會成為國內重要新興產業總部所在地，期盼透過新北市的多元技職教育，協助區內產業培育所需人才，讓孩子能從「在地就學」進而「在地就業」。該校將以實驗及國際性的技職教育為主軸，培育創新的種子，燃燒熱情的夢想，樟樹國際實中已蓄勢待發做好最充足的準備迎接即將入園的樟樹新苗，這顆滿載著希望與創意的熱氣球就要升空起飛，帶領著孩子們一同探索令人期待的學習新篇章。