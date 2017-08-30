中華電信Pre-5G 應用展首度開放全民體驗智慧生活

中華電信Pre-5G 應用展將自2017年9月1日起至9月30日止，在TAF空總創新基地中華電信館盛大展出。Pre-5G 應用展主要是配合經濟部工業局產創平台計畫，創新示範網路功能虛擬化技術(NFV)之Pre-5G行動網路，以網路切片(Network Slicing)技術彈性分配適當的軟硬體資源，進行智慧化網路服務。同時，利用LTE-WLAN aggregation(LWA)技術融合small cell與Wi-Fi AP以實現異質網路融合的優勢，提供更高速的行動上網體驗；並結合軟體定義網路(SDN)提供即時隨選(On-Demand)服務，呈現中華電信的自主研發創新解決方案能力。此外，Pre-5G 應用展更是中華電信首度開放世界各國資通訊專家與民眾，體驗未來5G環境新型網路技術與應用。搶先體驗5G智慧生活，就趁現在！

中華電信集結國內外重量級合作夥伴帶動產業價值鏈接軌5G

中華電信行動通信分公司涂元光總經理表示，為了讓世界看到中華電信的軟實力，中華電信此次集結許多國內外重量級夥伴合作展出，希望可以落實技術生根，帶動產業價值鏈，並提升輸出國際潛力。包括和聯發科、中磊、宏達電共同開發世界第一個LWA終端與網路，和Nokia、Ericsson技術合作展示Pre-5G之vEPC及MEC平台，呈現低延遲、高速頻寬之服務，並提供實驗場域展出國內多家新創團隊應用，扶植本土數位文創產業發展，共同展現國內資通訊業者在Pre-5G網路技術與應用的領先程度，為接軌未來5G做好準備。

MEC模擬鐵道多視角拍攝 超吸睛

此次展覽有非常多亮點，在民生應用展區中，中華電信結合諾基亞特別設立「行動網路邊緣計算-多重影視協作服務」(MEC-EVO)展示專區，利用安置三座攝影機於掛頂式火車模型周遭，提供有別於一般觀賞者影像視角，並藉由MEC-EVO，將模型火車所行經不同角度拍攝的景象，即時捕捉至導覽員的智慧型手機/平板;另方面，也可藉由模型火車進出站的瞬間，對比不同播放平台的時差，展現MEC-EVO技術低延遲的優點，提供用戶體會即時、多視角體驗！

中華電信鏈結新創產業打造VR/AR專區大玩虛實整合

中華電信展示未來5G最夯的VR/AR應用，現場與國內新創公司AR2VR、ASTA、iStaging、VRock、炬火數位科技、跨視代科技等合作，搭配中華電信高速行動網路技術，呈現VR/AR在教育、設計、娛樂、文化等領域的應用，透過虛擬實境技術，讓參與之民眾能身歷其境體驗台灣人文及風景特色；同時透過大量雲端算圖技術，現場搭配中華電信獨家之ASUS ZenFone AR手機，讓民眾自行拍攝創造360度虛擬實境，分享給親朋好友，在炎熱夏日不用出門也能宛如來到現場。