期交所新版「虛擬交易所」9月4日正式上線，智慧型手機模擬下單嘛ㄟ通

臺灣期貨交易所(以下稱期交所)鑒於近年期貨市場行動載具下單大幅提升，為因應此一趨勢，期交所虛擬交易所將更新面貌，自9月4日起，民眾使用智慧型手機或平板電腦下載「期交所虛擬交易所」App，即可隨時隨地透過網路連線登入虛擬交易所，進行模擬交易。

為協助有興趣參與期貨交易的民眾熟悉交易相關流程，建立期貨交易正確觀念，期交所於2011年8月推出「線上虛擬交易所」，截至今(2017)年7月底，總使用人次已逾40萬，廣受社會大眾歡迎。由於民眾網路使用習慣日新月異，虛擬交易所除原有的電腦版操作網頁外，期交所規劃設計符合行動載具(如智慧型手機或平板電腦)使用習慣的新版虛擬交易所平台，並於測試完成後，訂於9月4日起正式上線。

新版虛擬交易所採用免安裝Web技術(HTML5)，並新增iOS及Android版本App下單軟體取代舊版AP下單機，大幅提升系統使用便利性，另可依使用者需求彈性調整網頁下單介面，提供更人性化的的操作介面功能，歡迎各界踴躍使用(虛擬交易所網址為http://sim.taifex.com.tw/)。

虛擬交易所之模擬交易系統分為「見價見量系統」及「逐筆撮合系統」兩種。「見價見量系統」之行情資訊為接收真實期貨市場行情資訊，撮合方式採見價見量成交，並設有盤中延遲、午間重播、晚間重播、重播特定日及即時行情等五種行情報價模式。其中盤中延遲、午間重播及晚間重播開放一般社會大眾使用，惟使用前需先完成登錄；另重播特定日與即時行情開放予機關團體辦理教育訓練、舉辦模擬交易競賽或教學研究等申請借用。此外，「逐筆撮合系統」之行情資訊由參與模擬交易之委託單撮合產生，成交價格之決定原則比照期貨市場，並設有新商品上市前之模擬交易、重播已上市商品特定日行情之交易驗證等兩種模式，開放予機關團體申請借用。

虛擬交易所的操作介面與目前市場下單軟體介面近似，讓交易人在進入期貨市場前，能夠先行模擬操作及驗證交易策略。期交所歡迎社會大眾多加使用新版虛擬交易所，亦歡迎各機關團體及期貨商申請借用，藉由虛擬交易所提供之模擬交易驗證所學，提昇交易技巧及理財能力，並充實期貨專業知識。