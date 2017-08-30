鹿角溪木棧道─都市叢林的清涼秘境

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）夏季天氣炎熱，民眾出了冷氣房就叫苦連連,位於樹林區鹿角溪河岸旁的山仔腳公園一路垂柳、綠意盎然，吸引不少民眾全家來此散步或觀賞日落景色，儼然是樹林區熱門的消暑勝地。

過去鹿角溪是民眾避之唯恐不及的臭水溝，經市府分階段進行河川整治、將廢水及溪流分道，並沿河岸設置木棧道，及打造近800坪的「山仔腳公園」，如今鹿角溪河道清澈見底，魚群悠遊其中，生態豐富，常見白鷺鷥、野鴨駐足，夏日來此散步乘涼也很舒適，另外沿著溪邊石階步行到親水區戲水，或結合騎單車往鹿角溪溼地來趟生態之旅、或山佳火車站週邊小旅行。

樹林區公所林耀長區長表示，鹿角溪木棧道全長約188公尺，因原木棧道及護欄，經長年風吹雨淋多處毀損，經民政局補助更換成堅固耐用塑木，仿原木材質的紋路除保留原木景觀外，防水性更佳。另外，木棧道底下的支柱間距從60公分縮短為30公分，增加穩固性，讓民眾走在木棧道更加安全舒適。

林耀長推薦，鹿角溪木棧道沿線種滿阿勃勒樹及楊柳樹，帶來綠意及涼意，夏日來此散步乘涼也很舒適，另外，也可沿著溪邊石階步行到親水區戲水，或結合騎單車往鹿角溪溼地來趟生態之旅、或山佳火車站週邊小旅行，品嚐樹林紅麴美食。

民政局地方自治科陳耀川科長表示，過去許多休閒步道都是以原木設置，因原木步道材質易吸水腐爛不好維修，為確保民眾行走安全並延長步道使用年限，已陸續完成鹿角溪木棧道、大同山登山步道全面換裝塑木防腐，並分年補助樹林十二股圳步道延伸到東昇段換裝塑木，提供民眾散步休憩好去處。