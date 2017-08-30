狗狗打疫苗就萬無一失？ 7成飼主易犯的致命錯誤

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據臨床觀察，約有7成以上的毛主人認為，每年幫毛小孩打疫苗，就已經做到最萬無一失的保護，殊不知疫苗中並沒有防治壁蝨、蚊子帶原的傳染病！有些毛主人甚至不知道毛小孩需要每年做篩檢，以確認是否被壁蝨、蚊子感染傳染病。

夏季是壁蝨、蚊子出沒的旺盛時節，也是寵物傳染病最盛行之際。台灣較常見的壁蝨、蚊子帶原的傳染病，包含艾利希體症、心絲蟲症等6種疾病，感染初期的症狀較輕微，很容易被飼主忽視。這些傳染病在台灣的發生率極高，其中艾利希體症約有9%的發生率，心絲蟲症更有20%的發生率。根據臨床觀察表示，約有5成狗狗被確診艾利希體症時，已經進入疾病末期，出現淋巴結腫大、關節炎、出血，嚴重貧血等症狀，飼主才驚覺事態不妙，此時多難以恢復健康，死亡率極高。

對於狗狗這些由壁蝨、蚊子傳播的傳染病預防上，動物醫院主治醫師林辰柔獸醫師經常聽到飼主有錯誤認知，以為只要每年都有帶狗狗去打疫苗，或是用藥預防，就萬無一失。事實上，由壁蝨、蚊子傳播的傳染病，都不在疫苗的保護範圍內。獸醫師建議飼主們在每年打疫苗時，同時請醫師篩檢由壁蝨、蚊子傳播的6種傳染病，以免拖到疾病中晚期，治療的預後成效差，也讓毛寶貝受更多苦。