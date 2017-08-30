臺北世大運今閉幕 FISU、 選手大讚：很成功

（台灣英文新聞／體育組綜合報導）2017臺北世界大學運動會將於今天晚間舉行閉幕式，結束為期13天的賽事，國際大學運動總會（FISU）會長麥斯汀（Oleg Matytsin）今天在總結記者會上大讚「臺北世大運是非常成功的賽事」，提供選手們很棒的場館，更感謝在現場為選手們加油的熱情民眾，「我代表數千名的選手們感謝台北。」

今天記者會上，FISU會長與秘書長聖創德（Eric Saintrond）、世大運執行長蘇麗瓊以及德國標槍選手霍夫曼（Andreas Hofmann）、我國舉重選手郭婞淳，都稱讚此次臺北世大運賽事可圈可點。

此屆臺北世大運在今天水球項目結束後，將正式劃上句點，地主國中華台北隊以26金、34銀、30銅，總獎牌數90面拿下排名第3，僅次於日本（37金、總獎牌101面）與韓國（30金、總獎牌82面），是我國參加世大運以來最佳參賽成績。

「此屆出現兩項世界紀錄，包括舉重選手郭婞淳於58公斤級挺舉142公斤；南韓選手崔美善於個人射箭反曲弓排名賽射出687分，雙雙成為世界紀錄保持人。此外，我國標槍選手鄭兆村更擲出91.36公尺打破亞洲紀錄；總計此屆34項破大會紀錄。

東道主中華隊此次不只成績亮眼，截止昨天為止，賽會共售出約70萬張門票，售票率逾83%，遠遠超越上屆光州世大運的52%。紀念品總銷售額更高達3000萬元，光25日單日營業額就多達550萬元，顯示臺北世大運在臺灣的高人氣。

世大運執行長蘇麗瓊說，臺北市在6年前取得世大運主辦權，一路走來相當不容易；她認為，此次中華代表團成績優異加上民眾踴躍進場支持，是世大運的成功關鍵。現場媒體問到，為這次世大運打幾分？蘇麗瓊笑說，「分數就留給台灣人民去打。」

她指出，「這次賽會看見臺灣民眾的熱情，很多朋友買票去看比賽，打破臺灣民眾不習慣買票進場的慣例，這些掌聲給選手很大的力量。」她並感謝此次國內外逾70000名工作人員與超過19000名志工的投入，「許多人早出晚歸籌備這項賽事」，以及臺北、新北、桃園、新竹地區民眾對交通不便、場館歡呼聲影響居家安寧的包容。

臺灣首度舉辦世大運，郭婞淳說，「這對中華臺北選手來說，是很難得的機會，不用特別調時差跟飲食，不管去哪裡都有最親切的語言說加油。」

她透露，其實賽前知道里約奧運金牌選手蘇甘雅要來參賽，「有點小緊張，因為里約奧運輸給她。但是我告訴自己在自己主場要全力以赴、捍衛金牌。」看台上滿滿的加油人群，讓她充滿了力量，「最後一把挑戰142公斤，我非常興奮要把它成功舉起來，讓大家一起吶喊，享受這份榮耀。」

擲出個人生涯最佳90.17公尺的德國標槍選手霍夫曼，雖屈居銀牌，但他也稱讚，以自己的田徑項目而言，各國選手都很喜歡比賽場地，現場民眾「不只為中華臺北隊加油，也替我們加油。我們都很興奮，這次參賽經驗非常棒。」

麥斯汀也指出，有些單項運動項目在臺灣並不熱門，但現場仍有許多鼓掌加油的民眾，大會競賽不只是運動本身，更關乎學生選手們的教育、友誼與熱情，這是他認為臺北世大運相當成功的原因。

郭婞淳也呼籲，往後希望臺灣民眾仍繼續關注體育、支持體育，「有你們的支持與鼓勵，是選手非常大的動力。」