聯合國調查貪污案 瓜國總統「心虛」違法驅逐特使

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）前喜劇演員、現任瓜地馬拉總統吉米·摩拉利斯(Jimmy Morales)因為被聯合國調查貪污問題，在27日宣布將聯合國特使驅逐出境，這個決定在昨(29)日遭到瓜國憲法法院判為非法。

瓜地馬拉檢調指控摩拉利斯在2015年的選舉中帳目不清，涉嫌貪污，聯合國隨即派出哥倫比亞律師維拉斯格(Ivan Velasquez)擔任瓜地馬拉肅貪任務主管，協助瓜國檢警進行調查。

不過總統摩拉利斯似乎覺得情況不對勁，在27日於自己的社群網站上發布一部影片，以「干涉內政」、「引發瓜國政治危機」為由，將維拉斯格定調為「不受歡迎人物」(persona non grata)，不只將他驅逐出境，更表示未來也不歡迎他入境。

這個聲明一發表後，立刻引發舉國譁然，瓜國憲法法庭緊急召開會議，最後以3票對2票同意暫緩該項命令的實施，包括衛生部長Lucrecia Hernández Mack在內的至少8名政府高官請辭，以抗議總統不合理的行為，不過摩拉利斯不以為然。

他在自己的推特上推文表示，總統在外交政策的決議上具有至高無上的權力，憲法法庭無權干涉。不過司法體系很明顯不這樣想，5位憲法法官在昨日再次投票，宣布支持聯合國的調查團，並將總統的驅逐令無限期順延。

另一方面，聯合國則呼籲剝奪摩拉利斯的刑事免責權，以順利進行對他的調查，大批的瓜地馬拉人也湧上街頭要求徹查任何貪污的可能性。

摩拉利斯在2015年的選舉中，高舉清廉的大旗，成功以政治素人的身份擊敗其他政治老手坐上總統大位，不過隨著疑似貪污的醜聞開始被攤在陽光下，他似乎已經開始進退失據，甚至做出直接驅逐聯合國特使這一明顯的「遮羞」行徑。

聯合國人權事務高級專員侯賽因(Zeid Ra'ad al-Hussein)表示，摩拉利斯意圖藉由驅逐特使出境掩蓋自己行徑的行為，令人感到非常的不舒服：美國駐聯合國大使海莉(Nikki Haley)則說，瓜國總統的決定令人擔憂。

然而，如果摩拉利斯真的有貪污的行為，那他確實應該對於聯合國介入感到擔心，在他之前的瓜地馬拉總統莫利納(Otto Perez Molina)，即是在聯合國主導的貪污調查下被迫辭職並遭到逮捕，現在人正在監獄服刑。