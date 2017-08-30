機器人植髮 速度快 毛囊存活率逾九成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）AI智慧機器人崛起，將成為未來新趨勢，許多工作在機器人幫助下事半功倍，甚至被取而代之，在醫療方面也不例外，其中包含植髮機器人的興起。

台灣約有400萬成年民眾飽受大量掉髮或禿頭所苦，這幾年來台灣的植髮很夯，在於在藝人成功植髮經驗分享下，帶動了國內掀起機器人植髮風潮。植髮機器人自2011年在美國上市至今已經六年，台灣也於2013年通過衛福部核准使用，植髮機器人的系統設計持續創新，目前提升到第九代，不僅取髮速度更快、穩定性更高，毛囊存活率已超過九成。

生髮診所劉怡坊醫師表示，舊式植髮手術(FUT)是以人工種植的方式，取下一片頭皮或一株株頭髮種植在中央較需要頭髮的區域。在過去需要使用頭皮切取再縫合，容易留下一道長疤痕，也造成民眾對植髮手術的刻版印象，降低治療意願。後來技術雖提升採毛囊單位摘取(FUE)，利用微型拔取的方式較不會造成疤痕，但比較適合少量株數的頭髮移植。

生髮診所朱冠州醫師說明，植髮機器人(ARTAS)以電腦輔助加上影像導引技術，利用自動機器手臂將鈍針深入頭皮4毫米，完整擷取整株毛囊，不僅減少毛囊切斷率，也可不費力地將毛囊完全分離頭皮，減少傷害、提升毛囊摘取良率至92%。透過機器人取髮的速度可達每小時超過1000株，比過去人工取髮每小時平均300-500株高出許多，大幅提高醫師的工作效率。不過，比較可惜的是植髮機器人的功能主要在取毛囊，至於種髮的部份，還是需要靠醫師親自執行。

楊名權醫師補充，機器人除了可以協助高效率取髮外，醫師可以透過電腦幫患者設計適當的髮型，甚至可以模擬術後的狀況，讓患者更明瞭手術前後的變化。目前機器人已經能夠依照醫師給的設計藍圖及資料在患者頭皮上扎洞，預期半年後美國FDA有機會通過核准植髮機器人執行植髮手術，能幫助醫師替患者設計髮線，調整密度甚至植入毛囊，達到最完美的機器人取髮及植髮技術目標。